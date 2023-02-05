台北一名準新娘「輔大陳若儀」日前因不滿夫家要辦流水席宴客，在網路上掀起流水席之亂，又因為買房問題引發姑嫂大戰。今（5）日女方再度發文分享她和男方的對話，強調自己不要分手費，希望能挽回這段感情，並特地到男方在台北的家樓下堵人，不過男友卻是急喊「我不在，妳不要再來找我」、「我給妳30萬，以後我們就彼此過好自己的生活吧」。

女方在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「請所有網民和新聞記者可以客觀公道一點嗎？」強調準夫家對於她掀起的風波已經很不諒解，她也跟男方說不要分手費、想繼續經營感情，「因爲這件事近1個月我已暴瘦快3公斤，所以請大家別再刻意抹黑製造我拜金的負面形象了好嗎？」女方提到，先前證實她存在的小黃司機不道德的公布了她跟朋友的私人對話，「我想跟那位司機說，叫車都有記錄，若你再敢散佈不實言論或當天行車記錄器內容，我一定告到你傾家盪產」。

輔大陳若儀分享和男方的對話。（翻攝自匿名2公社臉書）

從女方和男方的對話內容可以發現，女方疑似為了姑嫂大戰和小姑「小瑜」道歉，不過對方認為她應該要跟全部高雄人道歉，讓女方不解「我不懂我們自家人的事，為什麼小瑜要牽扯到全高雄？」同時女方一度到男方家樓下堵人希望可以聊一聊，男方則回應「我不在，妳不要再來找我」、「我給妳30萬，以後我們就彼此過好自己的生活吧」，不過女方仍不放棄，積極想挽回這段感情。

先前女方曾發文怒轟「毒姑」很可怕，卻被準小姑打臉指出，女方曾想只出50萬，要求男方脫手全部股票、基金，只為了買台北大安森林公園附近一戶近6000萬元的房子，女方則強調自己和男方看的房子是5830萬元；近日則有多元計程車司機表示，自己載到一名京站百貨上車、南港重陽路小7下車的女客，疑似就是輔大陳若儀，在車上不斷跟朋友抱怨記者、酸民、小姑、爸媽等。