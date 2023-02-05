當聯盟查出太空人在2017年使用電子設備竊取他隊暗號後，受害最深的就是該季世界大賽亞軍道奇，他們在系列賽中鏖戰7場最後不幸敗北，而向來個性相當直率的白襪投手「眼鏡哥」喬凱利（Joe Kelly），近日為了發表新書而作客節目，他透露自己效力道奇時，曾經一度想過要在飯店堵太空人球員。

喬凱利並不是2017年道奇成員，不過他非常樂意替隊友出頭，2020年喬凱利轉戰道奇，季初就有對陣死對頭太空人的機會，他在系列賽首戰後援登板，接連對布瑞格曼（Alex Bregman）、柯瑞亞（Carlos Correa）投出頭部近身球，最終順利完成任務退場後，喬凱利還不放過柯瑞亞，甚至出言嘲諷他，因此遭到聯盟處以8場禁賽，喬凱利提出申訴後將刑期減為5場。

2020年大聯盟因為疫情導致賽季縮水，為了減少球隊移動，該年季後賽採用泡泡模式進行，而在中立場地比賽的情況下，2支交手的球隊經常被安排在同一飯店休息，這也讓喬凱利找到了復仇的機會，「如果太空人贏了，我們又會在世界大賽碰面，這讓聯盟感到焦慮，因為這代表太空人會住在同一家飯店，他們試圖想辦法解決這個問題。」只是該年太空人在美聯冠軍賽遭到光芒淘汰，無法如喬凱利所願，而道奇最終也打破32年的世界大賽冠軍荒。

喬凱利甚至拿妻子來擔保自己所言為真，「當我在球場訓練時，聯盟會在我背後偷偷與她交談，他們跟我太太說：『嘿！如果太空人贏了，妳要告訴妳的丈夫得保持冷靜，什麼事都不要做。』，我太太只能笑著對他們說：『哈，祝你們好運，我沒辦法幫你們的忙。』，這些小道消息及幕後的花絮，人們是最喜歡聽的。」