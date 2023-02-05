2024年總統大選，藍綠目前以新北市長侯友宜、副總統賴清德聲勢最高。前民進黨立委沈富雄分析指出，現在情勢對副總統賴清德不利，目前各種民調都顯示，偏藍的板塊仍然超過偏綠的板塊，這狀況在多年來的現象裡都沒發生過。因此，2024年侯友宜一定會赢，柯文哲也一定會參選2024。東華大學教授施正鋒認為，用民調來做初選，最後出來的人選，不一定是最有勝算的。

針對沈富雄的說法，施正鋒今(5日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》中表示，沈富雄講的是「若明天投票」，但是現在還有1年的時間，回頭看4年前總統蔡英文和賴清德的民調是天差地別，像美國大選川普和希拉蕊那次，也是希拉蕊贏比較多，甚或2000年總統大選，宋楚瑜也是遙遙領先。所以變數還是很多，不然蔡英文早就舉白旗了。

施正鋒點出，世界沒有一個民主國家，是用民調來做初選 ，可能會有人頭黨員的問題，唯一解套的方式就是，像美國的公辦初選，把它當國家選舉的一部分，就不會有灌票的問題，或是有人在民調時，故意讓對方的「肉腳」出線，那麼最後出來的人選，就不一定是最有勝算的。