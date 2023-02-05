彰化一名人妻控訴，3年前她與朋友一起露營，當時認識朋友的妻子小芳（化名），小芳稱她的丈夫很像自己的初戀情人，沒想到日後小芳竟瘋狂追求她的丈夫，丈夫受不住誘惑與對方開房2次，小芳還不斷用假帳號傳訊息給她和子女，希望她離婚，造成她罹患憂鬱症，法官最後判小芳需賠15萬。

判決書指出，正宮稱3年前與丈夫和丈夫的好友陳男一家人露營，認識了小芳後，小芳卻稱她的丈夫極像初戀男友，小芳至此不斷追求對方，隔一個月2人就多次到摩驖開房，後來正宮要求離婚，丈夫則與小芳分手，但小芳仍日日糾纏丈夫、希望復合，還用假帳號傳訊息給正宮和子女。

正宮最後被嚴重侵害名譽，甚至罹患憂鬱症，至今須持續治療，因此提告求償30萬；不過小芳稱2人只是知心好友，她因為發現丈夫與其他女子曖昧，才與對方互傳談心訊息，未逾越普通朋友社交行為，而正宮提出的訊息截圖有許多男方收回訊息的畫面，認為是意圖營造她積極與男方聯絡的假象。

但男方承認自從一起露營後，2人曾2度去摩驖，第2次有發生性行為，此外法官審酌正宮提出的對話訊息中，小芳曾說「為何封鎖我、為何討厭我」因此認定小芳與男坊曾交往並發生性關係，法官最後判小芳與男方須共同賠償30萬，小芳需負擔2分之一為15萬。