儘管比特幣價格在去年11月重挫至兩年新低紀錄，全球仍有3萬多部安裝在便利商店、加油站和酒吧的比特幣ATM繼續提供服務。比特幣ATM讓使用者以現金購買比特幣或是其他加密貨幣，手續費超過10％，或甚至高達20％。

比特幣ATM是跨足加密幣領域最昂貴的方法之一，因此多數投資人偏好到Coinbase等加密貨幣交易平台買賣比特幣。

部分比特幣ATM業者表示，近期加密幣低潮並未嚴重拖累業務腳步。總部位在亞特蘭大的Bitcoin Depot仍計劃3月底借殼上市，與特殊目的收購公司（SPAC）GSR II Meteora Acquisition（GSRM）合併。

就現階段來看，比特幣ATM數量成長逐漸緩慢。根據Coin ATM Radar數據，截至1月30日止，全球共有38,409台比特幣ATM，低於去年8月頂峰的38,810台，這是比特幣ATM自十多年前問世以來，安裝數量首次進入平原期。

比特幣ATM主要服務對象並不是一般加密貨幣投資人，Bitcoin Depot主管表示，只有29％的客戶購買比特幣是作為投資和價值儲存用途，大部分的客戶使用比特幣匯款或是線上購物付款。對西聯（Western Union）和速匯金（MoneyGram）等匯款業者而言，比特幣ATM是比Coinbase或幣安更大的競爭對手。

統計數據顯示，大約五分之四的比特幣ATM使用者的收入不到8萬美元，ATM交易金額中位數僅僅180美元。

目前比特幣ATM市場相對零散，由數家小型業者主導。依據Coin ATM Radar統計，規模最大的業者是Bitcoin Depot，市占率為17.6％，其競爭對手還包括CoinCloud和CoinFlip，前十大業者只拿下三分之二的市場。