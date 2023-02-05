國民黨立委王鴻薇5日公布，竹科管理局已針對前新竹市長林智堅的中華大學論文抄襲案提告。媒體人黃揚明在《新聞大白話》節目強調，行政院長很快就要登上立法院的質詢台，當初他說「林智堅，一定會還他一個清白」現在清白還了嗎？你要不要向全民道歉？這是到時候立委一定會問他的問題。此外，總統蔡英文上次開記者會對此提到「我們都交給訴願」，那現在訴願的結果也已經出來了，是不是也應該要說明一下呢？

「其實他不一定兩個，就是民事跟刑事，都是告林智堅。」黃揚明表示，因為他那個公文的寫法是說，其中一個叫「違約」跟「侵權」，違約的話就不是林智堅，而是中華大學。至少刑事的部分確定是告林智堅，民事應該是針對違約的部分，有可能就是針對中華大學提出的告訴。

黃揚明指出，但是時間點都在去年12月到今年1月，去年7月的案子，為什麼拖到去年12月到今年1月才提告？「為什麼呢？那當然就是因為民進黨敗選啦！」因為林智堅的名稱已經臭了，他的學位被撤銷了，然後現在才動，不覺得很荒謬嗎？如果今天行政部門，像農委會對付張善政，說要追討就是要追討，說要修理就是要修理。可是竹科管理局一直不動，一直到敗選後才做這些動作，不覺得這是一個政治案件嗎？

「今天是元宵節，我來跟大家提供幾個燈謎，都跟林智堅有關。」黃揚明說，第一題叫林智堅戰清白，有兩個答案都可以通，都猜成語：第一個叫智取其辱，自己的自要改成林智堅的智；第二個叫智毀前程，因為他提訴願，還讓教育部把為什麼撤銷學位的相關細節都公布：連軟體名稱都不知道！第二題叫中華大學的學倫會，讓我們猜一種測驗：答案叫智力測驗，因為學倫會說他基礎能力不足。最後一題叫賴清德積極處理學倫問題，猜成語：答案是智生智滅，就是讓他自己去處理。

黃揚明強調，民進黨基本上已經把林智堅放在一邊了，相關的論文的案子最大的問題就是，當初出來挺林智堅清白的，不管是蔡英文也好，陳建仁也罷，他們都欠全民一個交代。陳建仁院長很快就要登上立法院的質詢台，到時候一定會有立委問他這件事情：你不是說林智堅，一定會還他一個清白嗎？現在清白還了嗎？你要不要向全民道歉？這是到時候立委一定會問他的問題。

黃揚明提到，蔡英文總統在今年元旦談話之後，就又不給媒體提問了，眼看又一個(多)月了，因為她上一次回答這個問題的時候，她說「我們都交給訴願（主持人陳諺瑩：相關當事人都已經在處理了）」，那現在訴願的結果也已經出來了，那妳是不是也應該要說明一下呢？