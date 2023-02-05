台南鹽水蜂炮元宵夜開炸，截止今天晚間9點共有12人受傷，分別為10男、2女，其中1名55歲男子下肢約有36％燒燙傷，另1名13歲少年左眼皮被炸傷，傷勢較為嚴重，均送往醫院救治。
鹽水消防分隊表示，今天下午5點多獲報，一名55歲男子遭鞭炮炸傷，造成下肢燒燙傷，因為這名男子沒有穿任何防護裝備，因此呼籲民眾參加蜂炮活動，一定要做好自身防護。
晚間傳出一名13歲少年被蜂炮射到眼睛，眼內還有出血，在醫護站初步包紮處置後，被送往永康奇美醫院治療觀察。
台南鹽水蜂炮元宵夜開炸，截止今天晚間9點共有12人受傷，分別為10男、2女，其中1名55歲男子下肢約有36％燒燙傷，另1名13歲少年左眼皮被炸傷，傷勢較為嚴重，均送往醫院救治。
鹽水消防分隊表示，今天下午5點多獲報，一名55歲男子遭鞭炮炸傷，造成下肢燒燙傷，因為這名男子沒有穿任何防護裝備，因此呼籲民眾參加蜂炮活動，一定要做好自身防護。
晚間傳出一名13歲少年被蜂炮射到眼睛，眼內還有出血，在醫護站初步包紮處置後，被送往永康奇美醫院治療觀察。
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