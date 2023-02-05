副總統賴清德被視為民進黨2024最可能推出的候選人，卻屢屢傳出賴的台獨立場讓美方有疑慮。民進黨今天予以駁斥，強調美國在台協會（AIT）早已發表過正面聲明，美國副總統賀錦麗也曾向賴清德致意。這也是賴清德就任黨主席後，首度回擊「疑賴論」。

民進黨國際部主任謝佩芬今天透過民進黨臉書指責藍營頻頻操作「疑賴論」，她說，最近藍營不斷操作一個話題，就是所謂的美國不信任賴清德。但AIT早已發表過正面聲明，賀錦麗也曾向賴清德致意。

她說，要觀察美國對賴清德究竟是什麼態度，與其聽一堆不知道哪來的謠言，捕風捉影，不如看美國官方、政府實際的行動。

謝佩芬指出，賴清德在就任民進黨主席的演說中，很清楚的表明，他將持續蔡英文總統的「四個堅持」。美國在台協會AIT隨即發表一個正面的聲明，他們說：「我們期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。

此外，她說，去年賴清德代表蔡總統出席宏都拉斯總統就職典禮的時候，和美國副總統賀錦麗交談，賀錦麗在台上致詞時，也特別向賴清德致意。這是台灣和美國副元首第一次在國際場合自然互動。

謝佩芬強調，事實勝於雄辯。我們奉勸這些想散佈所謂「疑賴論」的人，還是省省力氣吧！