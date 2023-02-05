美國派出最優秀的F-22「猛禽」(Raptor Figter)戰機，以最高級的AIM-9X響尾蛇飛彈(Sidewinder missile)擊落源自中國大陸的高空氣球，不少人感到納悶：為何要用這麼昂貴的飛彈，看似廉價的氣球？省錢一點，用幾枚砲彈打下來不就完事了嗎？其實，擊落高空氣球沒有想象的那麼容易，大約 25 年前，加拿大空軍戰機試圖擊落1個失控的氣象氣球，然而發射了 1,000 發砲彈，還是無法將它擊落。

商業內幕(BusinessInsider)報導，事件發生在1998年，當時這枚大氣研究氣球正在測量加拿大上空的臭氧濃度。然而它失去控制了，離開了加拿大，飛越大西洋，穿過英國領空，然後進入冰島領空，繼續向北極方向漂流。

兩架加拿大空軍 CF-18 戰鬥機，在紐芬蘭島(Newfoundland)上空發現了這個氣球，並向它發射了 1,000 多發20公釐機砲。雖然成功擊中氣球，但是氣球本身並沒有爆裂或解體，而只是慢慢的開始洩漏氦氣。

加拿大軍方發言人表示，那具氣球很大，大約有25層樓的大廈那麼大，因此洩氣的速度也並不快。據報導，當年CF-18戰機也有配備了空對空飛彈，但當時選擇不使用，原因正是因為感覺不划算。

他說：「市民不喜歡飛彈從自己頭上飛過。而且，1枚飛彈數十萬美元，用來擊落正在飄走的氣球顯然不值得。」

然而，當時沒有及時處理的結果，就是它影響了空中交通。BBC報導，那具氦氣球造成好幾空中航班延遲，綜合損失比飛彈價值要多。

最終那枚氣球落在北極海。