「最美性學博士」許藍方是台北醫學大學護理學博士畢業生，研究領域有芳療情緒諮商、健康管理諮詢、肝膽腸胃暨新陳代謝科、男性尿失禁、性功能障礙等。因參加綜藝節目而踏入電視圈，高學歷和漂亮外貌受到許多關注，近年是許多談話節目的常客，許藍方近日遭網友嗆「敏感易怒」，她直接槓上對方反嗆：「這樣邏輯對嗎？」

許藍方日前在facebook有感而發，表示「在你自覺之後的反思與改變，自我覺察的過程是難受的，是挑戰的，但是⋯在這一切過後，是滿足的，是幸福的」，沒想到這篇貼文底下有一名網友酸「覺得許博士敏感易怒，不能接受玩笑，有可能是小時候自卑引起的，跟我一樣」。

許藍方看到後立刻回擊：「我沒有敏感易怒！玩笑不會不能接受，只是開玩笑也要看對象吧？！你會跟不熟的人開玩笑嗎？或者玩笑內容是會讓人不舒服的，再說別人易怒？這樣邏輯對嗎？」她解釋有些人看到這樣回，會以為她在生氣，但其實她沒有生氣，許藍方表示她其實可以選擇忽略對方的留言，但實在認為有些人可以學著反省一下自己。

許藍方回擊網友。（圖／許藍方facebook）

她舉例「妳怎麼那麼愛打人」、「怎麼不說是那個人欠打？」強調一直挑釁別人的話就要有心理準備會被別人不爽，只是有些人會忽略、有些人會罵、有的人會打，「有的人跟你說一大堆廢話，譬如：我」，表示這就是自覺。