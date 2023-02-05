受到連日大雨影響，新北市金山區陽金公路4公里處今晚9時許發生大規模土石流意外，不僅造成下方的自來水廠儲水槽遭到淹沒，目前山壁也持續崩落，該處路段雙向封閉中，所幸目前無造成任何傷亡，目前金山警方與北市警皆派員到場管制。

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