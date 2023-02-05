陽金公路坍方路面遍佈土石塊 自來水廠也遭淹「雙向封閉中 」 22:502023/02/05 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區陽金公路4公里處今晚9時許發生大規模土石流意外。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到連日大雨影響，新北市金山區陽金公路4公里處今晚9時許發生大規模土石流意外，不僅造成下方的自來水廠儲水槽遭到淹沒，目前山壁也持續崩落，該處路段雙向封閉中，所幸目前無造成任何傷亡，目前金山警方與北市警皆派員到場管制。 新北環教場所再添2處 推廣水土保持與客家文化 睽違2年復辦 野柳保安宮神明淨港百人來跳水 陳偉杰接陳情指人行道毀損難行 淡水區公所諾辦理改善工程 #新北市 #金山 #土石流 #自來水廠 #陽金公路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市人倫悲劇 綠議員批侯市府社安網越補洞越大 17:062023/02/04 社會 6周大幼貓掉落水溝險喪命 弱勢少女領養給愛 15:522023/02/04 寶島 挑戰大位 藍基層：侯市長該跳出來負責了 04:102023/02/05 政治要聞 劉和然回應 協助投資、根留新北 04:102023/02/05 政治要聞 建構新北市3大發展軸心 點亮西區產業廊帶 04:002023/02/03 財經 強化平溪天燈節安全 瑞芳警分局陸空聯合維安 20:382023/02/05 社會 傳藍委將連署挺侯選總統 侯友宜：把新北市長角色扮演好 12:122023/02/04 政治 八里療養院元宵送愛 志工隊親手織百頂毛帽助院生避寒 17:342023/02/04 寶島 新北推「校校有童軍」 準候用校長儲訓首發童軍木章訓今展開 11:132023/02/04 生活 金山財神廟初六深夜火警 無業男：一時衝動手癢縱火 14:242023/02/05 社會 傳副市長尋求產業支持 侯友宜：市府團隊有責任推動發展 12:412023/02/04 政治 林口農會頒獎表揚農友 歡慶農民節 04:102023/02/04 地方新聞 基隆河溢堤有解！ 汐止改建「鄉長厝橋」啟用 兼顧防洪、人文 12:102023/02/04 生活 女砸85萬投資虛擬貨幣帳戶慘遭「警示」 警這招釣出假幣商 11:432023/02/04 社會 大雨夜林口男自撞分隔島車頭全毀 當場失去生命跡象 22:312023/02/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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