佛光山星雲法師5日晚間圓寂，享年97歲。星雲晚年健康頻亮紅燈，多次出入高雄長庚醫院，有專屬醫療團隊為他把關健康狀況，近期因血壓過低住進加護病房，昨天還一度喘到無法進食，驚動醫護人員緊急為他洗腎，才得以舒緩，沒想到今天就傳出圓寂的消息。

據了解，星雲昨天原本預定中午洗腎，但早上突然人一直喘，甚至喘到無法進食，醫護人員只好特別緊急為他提前洗腎，排除體內積水1公斤多後，才比較舒緩。據了解，星雲5日下午離開醫院，晚間在佛光山上圓寂，但佛光山尚未對此事回應。

星雲晚年深受高血壓、高血糖、高血脂等慢性病所苦，由於進出院頻繁，身旁有固定弟子輪班照顧。2011年星雲因缺血性腦中風送高雄長庚急救，術後恢復良好，事後由時任院長陳肇隆擔任召集人籌組醫療團隊，結合神經內科主任林祖功、心臟內科主任鄭正一、新陳代謝科主任陳榮福加上神經外科、胸腔內科、行政人員共約10人，長期守護星雲健康。

2016年10月、高齡90歲的星雲因出血性腦中風入院，醫療團隊緊急為他開腦移除血塊，沒想到術後一恢復意識即要求回山上弘法，當時在醫療團隊極力勸說下，才說服星雲繼續住院休養，術後半年又飛到大陸弘法。

星雲大師俗名李國深，江蘇江都縣人，1927年生，5歲起隨信佛的外祖母茹素，12歲於棲霞山寺禮志開上人披剃出家，法名悟徹，號今覺，為臨濟宗第48代傳人。剃度後，即進入棲霞律學院修學佛法。

星雲生前提倡教育，從壽山佛學院到全球16所佛學院，從創辦佛教第一所幼稚園，到海內外5所大學，從建寺安僧到世界各地200多所寺院學校化。他個人雖然一張文憑都沒有，但卻榮獲30多個榮譽博士。

星雲生前生前勤勉，每天口述寫書，記憶力超群，對近代佛教史如數家珍，並勤練一筆字，靠著賣「一筆字」墨寶籌款建佛館。

星雲法師70多歲時曾說，如果在80歲死掉，想要將2000多萬元版稅全數捐出做為公益信託的教育基金，還強調「遺囑也寫好了！」星雲法師當時說，他一無所有，身後事早有交代，屬佛光山的寺廟、道場、學校、電台等資產，什麼都不要，連他寫書的稿費，也全部一毛不剩的捐出來，他說「我也沒有什麼一張紙可以給你們」，留下來的只有佛法真理。

星雲法師晚年曾透露，現在視力漸模糊、腿又難行、聽力不佳，加上中風數次，體力不如前，幸腸胃還好，頭腦也清楚，可以繼續講佛法，可是看到很多人四處求佛，還有人自稱會「神通」，他提醒「佛在我們的心裡」，強調人間佛法，不怪力亂神。