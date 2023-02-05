睽違23年，2023台灣燈會終於回到台北市舉行，為了迎接2023台灣燈會盛大登場，交通部觀光局、台北市文化局、台北表演藝術中心共同邀請19組團隊、逾500名表演者，5日參與2023台灣燈會踩街遊行活動，為台灣燈會揭開序幕，晚上則舉行點燈儀式，吸引大約46萬人湧進中央展區觀賞，為疫情後的元宵燈會帶來熱烈氣氛。
台灣燈會踩街遊行5日下午熱鬧登場，19組國內外表演團隊、逾500名表演者組成遊行隊伍在台北市市政大樓周邊華麗亮相，超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」率先登場，並由范、謝二將軍打頭陣，接著由何曉玫MeimageDance、身聲劇場等表演團體、以及日本北海道科學大學－相羅、日本三重縣－四季舞、韓國傳統舞蹈團帶來國際風格舞蹈演出，而台北市建國中學樂旗隊、台北市雙園國中藝術才能舞蹈班、台北市景美女子高中樂儀旗隊等學生隊伍展現驚人實力，還有Open醬、福利熊等吉祥物隊伍賣力唱跳，讓台北信義區主要展區周邊道路擠滿人潮。
5日在台北國父紀念館燈會舉行開幕儀式，蔡英文總統、行政院長陳建仁、交通部長王國材、台北市長蔣萬安、交通部觀光局局長張錫聰等人，為主燈「玉兔壯彩」亮燈啟動，國內知名藝文團體「優人神鼓」、「精靈幻舞舞團與Pablo Egea」舞者，以及來自日本高知縣的「TRUCK YOSAKOI（CHIFURE）」等在細雨中賣力演出，吸引許多民眾到場參觀，警方動員大批警力及義交在會場及周邊疏導人群，防範意外發生。
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