台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」率先登場，並由范、謝二將軍打頭陣。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，何曉玫MeimageDance《默島進行曲》帶來六尊瑰麗藝閣的真人扮偶，十分吸睛。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，「日本北海道科學大學－相羅」帶來熱鬧祭典舞蹈。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，「日本三重縣－四季舞」帶來精采舞蹈表演。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，「韓國傳統舞蹈團」帶來韓國傳統慶典舞蹈。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，「日本名古屋－笑”」帶來熱鬧祭典舞蹈。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，雙園國中藝術才能舞蹈班帶來優美舞蹈表演，贏得民眾的掌聲。（劉宗龍攝）

台灣燈會踩街遊行5日在台北市政府周邊舉行，國立臺灣戲曲學院青年劇團帶來精彩的雜技演出。（劉宗龍攝）

台灣燈會5日在台北國父紀念館開幕，北市府統計有超過46萬人湧進中央展區。1名孩童坐在家長的肩上，觀看舞台上的表演。（黃世麒攝）

台灣燈會5日在台北國父紀念館開幕，北市府統計有超過46萬人湧進中央展區，民眾在主燈「玉兔壯彩」開燈啟動時，紛紛高舉手機捕捉畫面。（黃世麒攝）

台灣燈會5日在台北國父紀念館開幕，「精靈幻舞舞團與Pablo Egea」舞者在綿綿細雨中賣力演出，為點燈儀式暖場。（黃世麒攝）

台灣燈會5日在台北國父紀念館開幕，「優人神鼓」在雨中賣力演出，磅礡的鼓聲為點燈儀式暖場。（黃世麒攝）

台灣燈會5日在台北國父紀念館開幕，展出368件作品，主燈為「玉兔壯彩」，由藝術家李明道操刀，創作高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈，邀請奧運金牌選手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術，為玉兔增添生動表情，搭配五彩繽紛的光束，展現台灣燈會從經典到創新的精神。（黃世麒攝）

台灣燈會5日在台北國父紀念館開幕，蔡英文總統在行政院長陳建仁等人陪同下，出席台灣燈會在台北「開燈」儀式，並且啟動「未來光源台」，為全國人民祈福。蔡英文總統祈福「喜福運途」；台北市長蔣萬安提字「兔躍升騰」；行政院長陳建仁提「福祐台灣」；交通部長王國材提「福兔迎祥」；交通部觀光局長張錫聰提「福運旺來」祈福。（台北市攝影記者聯誼會提供）

睽違23年，2023台灣燈會終於回到台北市舉行，為了迎接2023台灣燈會盛大登場，交通部觀光局、台北市文化局、台北表演藝術中心共同邀請19組團隊、逾500名表演者，5日參與2023台灣燈會踩街遊行活動，為台灣燈會揭開序幕，晚上則舉行點燈儀式，吸引大約46萬人湧進中央展區觀賞，為疫情後的元宵燈會帶來熱烈氣氛。

台灣燈會踩街遊行5日下午熱鬧登場，19組國內外表演團隊、逾500名表演者組成遊行隊伍在台北市市政大樓周邊華麗亮相，超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」率先登場，並由范、謝二將軍打頭陣，接著由何曉玫MeimageDance、身聲劇場等表演團體、以及日本北海道科學大學－相羅、日本三重縣－四季舞、韓國傳統舞蹈團帶來國際風格舞蹈演出，而台北市建國中學樂旗隊、台北市雙園國中藝術才能舞蹈班、台北市景美女子高中樂儀旗隊等學生隊伍展現驚人實力，還有Open醬、福利熊等吉祥物隊伍賣力唱跳，讓台北信義區主要展區周邊道路擠滿人潮。

5日在台北國父紀念館燈會舉行開幕儀式，蔡英文總統、行政院長陳建仁、交通部長王國材、台北市長蔣萬安、交通部觀光局局長張錫聰等人，為主燈「玉兔壯彩」亮燈啟動，國內知名藝文團體「優人神鼓」、「精靈幻舞舞團與Pablo Egea」舞者，以及來自日本高知縣的「TRUCK YOSAKOI（CHIFURE）」等在細雨中賣力演出，吸引許多民眾到場參觀，警方動員大批警力及義交在會場及周邊疏導人群，防範意外發生。