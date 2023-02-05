今（5日）是元宵節，不少人都會應景吃湯圓、上街賞燈會等，女星徐懷鈺（Yuki）也跟上節慶活動，在社群曬出提燈籠、吃湯圓的美照，不過脂粉未施的她，讓44歲真面目現形，網友看了都驚豔不已。

徐懷鈺發文寫下「元宵節提燈籠、吃湯圓了嗎？」並曬出自己拿著2隻紙做的兔子燈籠還有吃湯圓的美照，露出燦爛笑容的她，看起來心情相當好，而素顏的她氣色紅潤，皮膚緊緻Q彈無瑕疵，臉上根本看不出歲月痕跡，就像20幾歲的少女，超不科學的美貌，讓網友都看傻了。

「女神~真的很美~皮膚好好哦！」、「素顏也好漂釀(亮)，五官超正的，還沒吃甜湯圓就被女神甜美的笑容融化了」、「好可愛」、「永遠的女神元宵快樂」。徐懷鈺當年唱紅《妙妙妙》、《有怪獸》和《我是女生》等經典夯曲，奠定平民天后的地位。

去年底她回歸老東家，更登上跨年舞台，凍齡美貌和火辣身材，受到外界高度讚賞，她也透露自己維持好狀態的秘訣就是自律，除了規律運動和喝足夠的水外，也會維持充足睡眠，並採取低醣飲食，難怪44歲的她還維持宛如少女般的體態。