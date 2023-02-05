美國眾議院議長麥卡錫。（美聯社）

美國眾議院議長麥卡錫是否會於4月訪台，引發關注，曾擔任美國聯邦眾議員羅斯（Max Rose）國會助理的李有宜表示，美國國會議員對於兩岸政治脈絡的理解不見得深入，有可能誤判情勢，對台灣不見得好！

李有宜，台灣大學會計系畢業、美國哥倫比亞大學公共行政碩士，目前是台灣大學政治所博士班學生。曾任民進黨立委羅致政助理、美國前民主黨眾議員羅斯（Max Rose）國會助理。

根據《中評社》報導，李有宜分析，美國國會和美國總統到國務院的行政體系，在外交上的態度經常是有所衝突的，互相在爭奪權力，這始自美國憲法的設計，就是要立法和行政相互制衡避免獨大。

李有宜直言，相對於美國行政部門的對中政策比較謹慎，美國國會就不一樣了，國會大多時候是直接呼應民意。當前美國反中情緒越來越嚴重，因此不論民主黨或共和黨都在想辦法呼應民意。

李有宜強調，美國這些國會議員以前受教育的時候，可能沒做過這麼深的瞭解，都單純以美國民意和外部人的角度去分析。

李有宜曾任美國眾議員助理，目前在台灣大學政治學研究所攻讀博士學位。（中評社）

李有宜認為，在對兩岸瞭解不深的情況下，這些國會議員很可能在誤判的情形下對台灣採取行動，而這些行動對台灣不見得是好的。