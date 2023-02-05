嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、圓山宮主委陳日清等各界團拜後，一起把火馬拉至燒馬場。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鹿草鄉圓山宮元宵火馬祭，烈焰沖天震撼登場！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今元宵節，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦火馬祭、擲炮台民俗宗教活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

燒馬場的火馬身上擺滿鞭炮，點燃後夜空中煙火、燒火馬烈焰齊放，炮聲隆隆。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉圓山宮傳統「放火馬」儀式中斷近60年，因疫情肆虐，2021年才復辦，今元宵節廟方舉辦火馬祭、擲炮台民俗宗教活動，烈焰中火馬就像有了生命力，在火中奔騰，場面壯觀。

主祀王孫大使的鹿草圓山宮自2月3日起舉行為期3天元宵節系列活動，今重頭戲放火馬晚間登場，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、圓山宮主委陳日清等各界團拜後，一起把火馬拉至燒馬場，點火放鞭炮、沖天炮來引燃火馬，夜空中煙火、燒火馬烈焰齊放，炮聲隆隆。

陳日清指出，鹿草圓山宮「放火馬」是自清代開始就有的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄所辦，中斷60年後，於2021年再次恢復舉辦， 今元宵節焚化總計65隻火馬，期待未來能延續且擴大放火馬民俗文化活動。

翁章梁說，元宵節圓山宮重頭戲燒火馬景象非常壯觀，藉由焚燒火馬帶走壞運，讓好運進來，且今天不只鹿草鄉親，還有許多來自全台各地遊客也特別前來看這罕見儀式，特別感謝圓山宮將傳統儀式找回來，且一年辦得比一年盛大，傳統文化具有獨特力量、魅力，盼火馬祭能凝聚鹿草人的向心力，讓大家對自己的家鄉更有感情，同時蓄積能量，將傳統文化保存、延續。

放火馬儀式後，接著進行傳統民俗技藝擲炮台，陳日清說，擲炮台活動是在近2層樓高的空中，吊起用紙糊的八角型炮台，炮台內放置爆竹，參賽民眾將點燃的鞭炮擲進炮台內，引爆裡面的鞭炮，就能獲得好運，但因砲台洞口不大，要能順利投入相當不容易「完全憑運氣」，現場宣布活動開始後，鞭炮從四面八方擲出，熱鬧滾滾。