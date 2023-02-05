前新竹市長林智堅涉及論文抄襲，日前訴願遭中華大學駁回，又傳出被竹科管理局提告。民眾黨台北市議員林珍羽5日在《新聞大白話》節目強直批，總統蔡英文與國安局長欠台灣人民道歉，欠台灣學術專業道歉，也欠民進黨支持者道歉，把學術專業變成政治批鬥的武器真的是太可恥。我們的國政跟國家安全出現了很嚴重的問題，因為他們連面對事實的能力都沒有，這是誠信問題，沒有道歉的話真的是太愧對817萬人的支持。

林珍羽表示，很多人說綠色執政是品質保證，現在看來，從新竹大秘寶到台肥，肥貓的這些缺，其實就是「綠色執政，回填保證」，就是把你那邊的廢土挖來這邊，這個人的職缺挖來這邊，都是一個樣子。

「說到林智堅，為什麼連行政機關都要玩起遲來的正義了？」林珍羽說，民進黨到底挺不挺林智堅？道歉真的不難，看看鄭文燦，人家道歉完了之後，現在不是還是行政院副院長嗎？為什麼要拉著整黨一起淪陷？真的是搞不懂林智堅為什麼要這樣子。

林珍羽質疑，前國安局長陳明通曾說，他身為陳局長，不會回答陳教授的問題，當初還信誓旦旦地說，林智堅這個案子確定是冤案，他直接當法官來判決，完全把整個學倫機制踩在腳底下，那請問陳教授，你現在可以來回答陳局長的問題了嗎？如果不行，你是不是欠台灣人一個道歉？

「小英總統力挺她的小英男孩，我覺得情有可原，但是妳怎麼面對台灣人民呢？」林珍羽直言，總統管的是國家，陳明通管的是國家安全，現在看起來，我們的國政跟國家安全，出現了很嚴重的國安問題，「因為你們連面對事實的能力都沒有，我覺得這真的很慘！」

林珍羽強調，所以陳明通跟蔡英文欠台灣人民一個道歉，同時間還欠兩個道歉：第一個是台灣的學術專業，你們欠他們一個道歉，因為你們把學術專業拿來變成政治批鬥的武器，真的是太可恥了。再來是陳明通跟蔡英文欠民進黨支持者一個道歉，為什麼？高嘉瑜說得很對，因為你們力保林智堅，直接一屍五命，事實證明就是如此。所以蔡英文不是說人走茶涼，就把林智堅丟在那不管。

「現在證明，蔡英文當初的決策一個個都是錯誤的時候，您要不要來道歉呢？」林珍羽指出，當初蔡對沒有查證的論文，拍胸脯保證沒有問題，這是誠信問題了，如果沒有道歉的話，真的是太愧對817萬人的支持了。