2023台灣燈會睽違23年回到台北舉辦，今晚總統蔡英文晚間出席開燈儀式時表示，這麼多年來，台灣燈會在每一個縣市都結合了在地的文化特色，展現出當地獨特的歷史和城市魅力，也吸引許多國際觀光旅客來到臺灣。她希望新的一年從中央到地方不分黨派團結合作，一起回應人民的需求，共同為台灣努力，相信一定能眾志成城，團結共好。

蔡英文表示，台灣燈會是從2001年開始走出台北，輪流到全台灣各個縣市舉行。透過這樣的設計把資源帶到每個城市，也更能帶動地方的發展。這麼多年來，我們已經看到台灣燈會在每一個縣市都結合了在地的文化特色，展現出當地獨特的歷史和城市魅力，也吸引許多國際觀光旅客來到台灣。

她認為，台燈會經過多年的努力，已經成功被打造成為一個行銷台灣的重要品牌。今年是睽違23年後重新回到台舉行，「2023台燈會在臺北」回到最初的起點，也代表一個嶄新的開始。台灣經做好準備，歡迎全世界的旅客來到台。

蔡英文指出，今年台灣燈會十分精采，共有4大展區，分散在台北市的12個行政區，每一區都有驚喜。今年的主燈「玉兔壯彩」是由知名藝術家李明道先生所創作，他以台灣的晶圓產業為概念發想，也邀請奧運金牌選手郭婞淳參與設計。看到這隻兔子，大家可能會覺得很眼熟，因為藝術家用特別的技術，在機器兔的臉上呈現出郭婞淳的笑容，真的非常有創意。

蔡英文提到，這次展出結合了在地文化和創新科技，很多城市的建築跟景觀都成為燈展設計的一部分，非常特別。像是東區商圈的「光展區」，裝置藝術家陳普先生打造了12米高的《future shuttle未來·穿梭·兔子洞》，象徵通往無限想像的通道，大家在遠東SOGO門口就能看到，相當吸睛。

在其他展區也有許多來自國內外的藝術家展現巧思，帶來很多精采的創作。蔡英文說，這場燈會也展現了中央和地方共同合作的成果，她要感謝主辦單位及策展團隊的努力。

總統與現場貴賓一同進行開燈儀式，及觀賞主燈展演，並進行祈福儀式。包括總統府資政葉菊蘭、閣揆陳建仁、交長王國材、法務部長蔡清祥、客委會主委楊長鎮、行政院發言人陳宗彥、文化部次長李連權、內政部次長花敬群、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、前台北市長柯文哲及各國駐台使節代表等均出席活動。