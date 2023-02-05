針對2024年總統大選布局，國民黨主席朱立倫今天(5日)強調現階段是全力為南投立委補選輔選，把這一仗打好，等3月4日之後再來討論總統、立委選舉，並強調國民黨一定會推出最好、最強的候選人。至於朱立倫是否會親自上陣選總統，媒體人吳子嘉認為，朱立倫還在想，但至於是否親自上陣，從想到選，還有一段路。

有網友今(5日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，朱立倫會親自選總統嗎？來賓馬千惠回應表示，她聽到的，都說不會，還說他這一次的氛圍，和2019年的時候不一樣，並一再強調，他一定會推出最強的人選 。

針對朱立倫提及現階段全力為南投立委補選輔選，吳子嘉認為，其實2024總統提名辦法，不必要跟3月4日的南投立委補選發生關係。很明顯的，朱立倫推給南投補選，是託辭，他沒有必要提到這個，他可以說，他們的既定政策，就是3月份開始開一些會議，至於為什麼要在3月份開，並不需要讓大家知道。而各黨都要提總統提名辦法，至於怎樣提，是黨的權力。

馬千惠好奇表示，南投立委補選，如果這一席又選上，就有戰功，而且是保證選上。吳子嘉認為，這是累積朱立倫的含金量，也就是說，朱立倫還在想，至於是否親自選總統，從想到選，還有一段路。