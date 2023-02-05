佛光山星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲。星雲法師出家八十餘年，弘揚佛法、建寺辦學，不惑之年在高雄開創佛光山，一生致力於將佛教文化推廣至世界各國，影響力舉足輕重，為台灣佛教重要領袖人物。

星雲法師生平大事紀：

1927年，於大陸江蘇出生。

1938年，剃度出家。

1947年，焦山佛學院畢業。

1949年，至台擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。

1957年，於台北創辦佛教文化服務處。

1964年，建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。

1967年，於高雄開創佛光山。

1992年，於美國洛杉磯正式成立國際佛光會，被推為世界總會總會長。

1996年，創立南華管理學院，1999年升格南華大學。

1997年，創立佛光衛視，後更名為「人間衛視」。

2000年，創辦人間福報，成為第一份由佛教界發行的日報。成立佛光人文社會學院，2006年改名為佛光大學。

2001年，十月親赴紐約「九一一事件」地點灑淨，為罹難者祝禱。

2003年，佛光會通過聯合國審查肯定，正式成為「聯合國非政府組織」（NGO）會員。

2008年，悉數捐出各地版稅、一筆字所得。

2013年，與大陸三任國家領導人習近平、胡錦濤及江澤民見面。