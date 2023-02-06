行政院長陳建仁今（5）日陪同蔡英文總統出席「2023台灣燈會開燈儀式」時表示，台灣燈會睽違23年重返台北舉行，今（2023）年展出的主燈「玉兔壯彩」結合台灣科技與藝術之美，讓全世界看見台灣除了擁有自由民主、多元開放的豐富生命力外，在科技產業及藝術發展等各方面，亦在世界上取得領先地位，展現台灣人的光榮，並祝福2023台灣燈會順利圓滿成功、元宵節快樂。

陳揆表示，今年展出的主燈「玉兔壯彩」，結合台灣的科技、藝術之美，讓全世界看見腹地面積不大的台灣，除了擁有自由民主、多元開放的豐富生命力外，在科技產業及藝術發展等各方面亦不落人後，在世界上取得領先地位，再再展現臺灣人的光榮。

陳揆指出，在疫後期間，大家皆盼望恢復正常生活，中央與地方政府也持續努力合作，行政院更提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，希望強化台灣疫後經濟及社會韌性，照顧受疫情衝擊較大的中小企業、低收入戶及中低收入戶等弱勢團體，並規劃全民普發現金6千元，讓全民共享經濟成果。

陳揆進一步表示，疫情期間台灣觀光產業深受衝擊，因此此次疫後特別條例及特別預算案中，交通部亦規劃推動提振國內觀光產業發展措施，包括邀請國外重要旅行社組團來台踩線，協助台灣推動及宣傳國際觀光活動，並補助觀光業及運輸業等業者，希望透過各界努力，讓全世界遊客都能前來這座充滿愛心的美麗寶島，欣賞台灣的美麗、友善及現代化的經濟發展。

陳揆強調，2023台灣燈會象徵新的光明、希望與未來，特別感謝交通部、觀光局及台北市政府的努力，中央與地方攜手合作，使台灣燈會變得更加美好，並祝福2023台灣燈會順利圓滿成功，大家身心靈健康、平安喜樂、元宵節快樂，一同迎接在疫後更堅強、更美麗、更有希望的臺灣。

今年主燈為「玉兔壯彩」，造型是一座玉兔機器人，在倒數聲結束後隨即點亮，象徵台灣將繼續發光，給世界一個更好的台灣。