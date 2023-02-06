汽車業遊說團體「汽車創新聯盟」執行長波賽拉（John Bozzella）表示：「財政部做了非常好的決定，釐清電動車減稅優惠的模糊地帶，讓消費者今日或明日就能立刻購買電動跨界休旅車或電動休旅車。」
美財政部調整政策 更多電動車符合減稅優惠條件
在汽車業施壓之下，美國財政部上周五修改電動車減稅優惠的條件，讓更多電動休旅車符合優惠門檻，諸如特斯拉Model Y特定車款及凱迪拉克Lyriq等先前不符條件的電動車都能受惠。
在汽車業施壓之下，美國財政部上周五修改電動車減稅優惠的條件，讓更多電動休旅車符合優惠門檻，諸如特斯拉Model Y特定車款及凱迪拉克Lyriq等先前不符條件的電動車都能受惠。
汽車業遊說團體「汽車創新聯盟」執行長波賽拉（John Bozzella）表示：「財政部做了非常好的決定，釐清電動車減稅優惠的模糊地帶，讓消費者今日或明日就能立刻購買電動跨界休旅車或電動休旅車。」
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