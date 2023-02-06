美國勞動部3日公布1月非農就業人口增加51.7萬人，與《華爾街日報》調查經濟學家預期的18.7萬人落差顯著。儘管經濟學家每月預測的就業人口增幅都與實際數據有所落差，但這次落差是近1年來最大。

大和資本市場美國經濟學家華特（Lawrence Werther）表示：「經濟學家被打臉，因為我們未能預測1月就業趨勢轉變。」

部分經濟學家認為近來媒體大幅報導科技業裁員消息，多少影響預測結果。但馬里蘭大學經濟學家莫里奇（Peter Morici）表示：「科技業裁員不代表就業成長減速。」