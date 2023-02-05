國民黨籍新北市長侯友宜被民進黨視為「最強假想敵」，但近日卻傳出風聲試圖分化藍營製造內鬥。媒體人韋安指出，侯友宜過去4年來在各種民調中長期拿到第一，甚至2022得票比2018更強，以「好好做事」持續產生有感的大小政績，和創造出符合民眾期待的願景，偶發正反面事件和短期政治因素，對侯的民意基礎增減影響都不會太大。他強調，希望藉著分化藍營把侯擠下2024舞台，這是綠營唯一和最後可以採取的策略。

針對分化藍營的風聲，韋安5日在臉書發文表示，選舉是最真實，最無法被操控的「民意調查」。從侯友宜2018、2022兩次選舉的得票結果來看：一，侯友宜已確定是當今藍綠政治人物中，最受民意支持和最被台灣人信賴的。過去4年來侯在各種民調中，長期都能拿到「第一」，而從這次九合一選舉結果，驗證真實的民意確實如此，不可能是巧合和灌水。

二，侯2022得票比2018更強，1、說明他2018所受到的支持，來自於其本身從警界時期就開始累積的民意基礎；2、這4年政績和願景的加持下，其民意基礎更加強化；3、偶發正、反面事件，和短期政治因素，對侯的民意基礎增減，影響都不會太大。

三，侯友宜的政治「溫度」，是幾十年來靠一點一滴正面作為和事跡，在民眾心目中的累積。以「好好做事」持續產生有感的大小政績，和創造出符合民眾期待的願景，侯的政治能量就可以維繫和繼續「保溫」。

韋安強調，民進黨早就把侯設定為「唯一假想敵」，而且目前綠營上下，普遍都有2024「遇侯就輸定」，「非侯有機會」的共識。遇到侯友宜已無招可用的綠營，唯一和最後可以採取的策略，就是分化藍營，「以藍制藍」。希望藉著藍營內鬥，把侯擠下2024舞台，或是就算擠不下來，也要在舞台上點幾把火，擾亂藍營。若用此招能把侯拉下來，大賺！拉不下來，讓藍營內鬥，民眾生厭鄙視討厭國民黨，對綠營也會是小賺。