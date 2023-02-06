秉持「心靈建築，以家傳家」的信念，嘉磐慈善基金會特助魏榕廷日前率領基金會員工和「Vision Art藝術空間創藝團隊」，前往雲林一心育幼院舉辦「Happy兔gether萬盞燈火點亮幸福！」元宵節彩繪兔年花燈公益行動，期望藉由舉辦手作彩繪花燈、猜燈謎、吃元宵和傳藝天燈祈願活動，為育幼院孩子們點亮溫暖和感動！

活動中，嘉磐同時捐贈5萬元，作為育幼院童的課輔基金，期望能拋磚引玉，為院童開啟更豐富多元的學習視野。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台2023的第一件好事，從雲林一心育幼院展開！嘉磐董事長魏嘉銘表示，適逢元宵節，為了實踐為孩子創造舞台的承諾，嘉磐慈善基金會將【小小畢卡索】創意繪畫競賽的優勝作品，設計成1,000份有故事的文創紅包袋和1,000份桌曆，分送給貴賓好友、善心企業和基金會在全台資助的各課輔單位認養人，以公益推手之姿，期盼讓身處社會邊緣的弱勢孩童，有機會獲得全方位的學習資源、甚或被更多有緣人資助認養。

魏榕廷表示，疫情和戰火的肆虐，讓全世界都處在動盪不安的情境，嘉磐今年特地規劃【Happy兔gether藝術花燈手作DIY】和【祈願天燈讓愛遠傳】元宵節公益行動，不僅為育幼院園區點亮溫暖，更期盼能透過天燈的許願書寫，為全世界獻上祝福，並為生活在這片土地上的所有人們，傳遞無限的希望！

嘉磐今年將於台中七期南側推出新案，坐擁1,355坪大基地，攜手大師級建築團隊擘畫，將以「與森態共美，與城市共好」的設計概念，傳承嘉磐品牌DNA！