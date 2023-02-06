兆豐國際投顧指出，自2022年11月中公布的MSCI半年度權重調整以來，統計至農曆年封關日1月17日的市值變動，台股市值占亞太國家（不含日本）比重微幅增加0.06個百分點，在各市場中僅次於香港，研判台股權重於MSCI亞洲除日本指數有機會連續第二次調升，然調升幅度應不大。

好消息是，MSCI公布權重調整方向與國際資金進出正向關聯高。觀察台股近三年在MSCI亞洲除日本指數共12次權重調整經驗，從宣布後至生效日期間的外資買賣超動向，有10次與權重調整方向相符，投顧研究機構指出，假設本次台股權重再獲調高，將有助國際資金偏多操作，為台股帶來新一輪資金潮挹注。

不過，大陸市場重要度提升的現實層面仍是法人考量點之一。法人指出，儘管MSCI近期並無對大陸上證A股納入因子提升計畫，權重調整回歸指數表現、國家重要性為評斷基準，惟MSCI指數加碼大陸的趨勢不變，不能排除台股權重再度小幅調降的可能性。