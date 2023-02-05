國民黨籍台北市議員游淑慧日前表態爭取2024港湖區立委黨內提名，直言挑戰民進黨現任立委高嘉瑜，有一份最新網路民調詢問網友「游淑慧ＶＳ.高嘉瑜立委大戰！你會挺誰？」有62％認為游淑慧會勝出，38％則認為高嘉瑜會勝出。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》5日針對「游淑慧ＶＳ.高嘉瑜立委大戰！你會挺誰？」進行網路民調，截至5日晚上11點26時，已有4800人參與投票，有62％的民眾認為國民黨游淑慧會勝出，有38％的民眾則認為民進黨高嘉瑜會勝出。

網友紛紛表示，「看了綠色這麽多年，想看看藍天白雲」、「兩個都優秀‧很難抉擇」、「高雖該說真話時會說真話， 這點值得讚賞，但是立院表決還是會順從黨意 ，投萊豬票就是個例子，所以寧願支持游」。

還有網友認為，「這2位有得拚」、「支持有內涵的游議員」、「目前很難決定，看看兩位表現」、「支持游淑慧，她比較會站在人民的角度去看事情」。