2023 WTA泰國華欣女網賽，5日深夜台灣組合詹皓晴／吳芳嫺在女雙決賽，以6比1、7比6（6）直落二擊敗中國大陸組合朱琳／王欣瑜，順利收下冠軍，這是詹皓晴職網生涯第19座雙打冠軍，吳芳嫺則是笑納首座WTA賽事冠軍。

詹皓晴之前在澳洲兩站賽事阿德雷德女網賽、澳網合作的中國大陸搭擋楊釗煊這一站休息，因此和同胞吳芳嫺攜手泰國賽事女雙，兩人合作默契不錯，一路晉級到決賽，8強先扳倒頭號種子，4強準決賽則擊敗了詹皓晴的姊姊詹詠然、智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）的種子跨國組合。

決賽首盤詹皓晴、吳芳嫺發揮相當順利，連保帶破一口氣連下5局取得5比0領先，並以6比1先發制人，第二盤朱琳／王欣瑜頑強抵抗，雙方一路僵持到搶七，寶島組合5比4領先時發球分連續失手，被對手出現盤末點，但寶島組合也很快回穩，也連破對手兩個發球分，已連得3分結束比賽。

這是詹皓晴繼2019年泛太平洋公開賽後，相隔將近3年半再奪WTA巡迴賽冠軍，賽後笑說第二盤對手讓她們打得很艱辛，這是很的一周，感謝團隊在背後支持，才能有這座冠軍，吳芳嫺也稱讚對手發揮相當好，感謝大會、主辦單位及工作人員讓比賽順利進行，也謝謝搭擋詹皓晴攜手打下冠軍。

朱琳雖然女雙亞軍，但稍早在女單6比4、6比4擊敗烏克蘭選手崔蘭柯（Lesia Tsurenko），同樣進帳個人生涯WTA首冠，最新一周世界排名將首度進入前50名。