佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午圓寂，享耆壽97歲。他生前打造出與法鼓山、中台山、慈濟齊名的「台灣四大名山」之一佛光山，還在全球各地設立300所以上寺院道場、16所佛教學院，並創辦《人間福報》、《人間衛視》，成為首個成立佛教電視台的台灣法師，星雲大師的多角化經營能力，更讓佛道跨足教育、文化、媒體與慈善等領域。

星雲大師曾主編《人生》、《今日佛教》和《覺世》等佛教刊物，積極在不同領域傳遞「人間佛教」精神，尤其在教育面創辦佛教學院、佛光大學普門中學、南華大學、均一實驗高級中學、均頭國民中小學， 甚至遠赴世界各地，創辦菲律賓光明大學、美國西來大學和澳洲南天大學，之後共獲得15所世界各大學頒贈的榮譽博士，顯見星雲大師的貢獻之深。

星雲和白聖法師等人於1963年組成「中華民國佛教訪問團」，先後與菲律賓總統馬嘉柏、泰國國王蒲美蓬、印度總理尼赫魯及杲等人會面，並要求印度釋放7百位被捕華人，以及救出2艘高雄漁船。星雲大師1984年於洛杉磯跟達賴喇嘛四次會談也成為一段佳話；隔年膺選為美國佛教青年總會理事長，並在同年卸下佛光山宗長成為精神領袖，而他1992年創辦的國際佛光會，更在2003年被聯合國非政府組織列為正式成員。

年幼即出家，俗名李國深的星雲法師一生相當傳奇，他屬禪宗師承臨濟宗法，最早在桃園中壢圓光寺修行，後以學僧身分加入慈航法師創辦的台灣佛學院，卻因慈航法師遭不同佛教人士攻擊、被指為匪諜，導致慈航法師和學院學僧被逮捕入獄，直到國大代表、時任中國佛教會常務理事李子寬和孫立人夫人孫張清揚相救，才結束牢獄之災，之後便在李子寬勸說下加入國民黨，曾任黨務顧問、中央常務委員、中央評議委員。

星雲大師對生死相當淡然，曾多次叮嚀徒眾，他走時不要唸阿彌陀佛，因為「極樂淨土就在人間」，還早在2013年就預立遺囑，與一一交代如何經營和傳遞信念。近幾年因糖尿病健康欠佳的星雲大師，2010年因眼睛細胞鈣化，近乎全盲，2016年因出血性腦溢血被緊急送醫，據悉，星雲大師昨天中午原定要洗腎，卻在早上因喘到無法進食緊急治療，未料一度好轉後再度住院，最終於今天下午圓寂。