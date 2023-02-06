俗名李國深的星雲大師，江蘇江都縣人，1927年生，5歲起隨信佛的外祖母茹素，12歲於棲霞山寺禮志開上人披剃出家，法名悟徹，號今覺，為臨濟宗第48代傳人，剃度後，即進入棲霞律學院修學佛法。

星雲大師回憶起出家因緣談到，1937年7月7日中日蘆溝橋事變，戰爭爆發，當時他的父親出外經商，在這場劫難中生死未明，只是父親從此沒了音訊，於是他跟隨母親外出尋父。

星雲大師和母親走遍京滬一帶，始終沒找到父親下落，就在失望之餘，途經棲霞山，看到軍隊正在出操訓練，他好奇停下來觀看，身邊突然出現一位寺院知客師，不經意的問他：「小朋友，你要出家嗎？」

星雲大師從小受到外婆影響，早有信佛、拜佛的習慣，尤其看到出家人的威儀莊嚴，總是心生羨慕，所以潛意識裡聽到「出家」，也來不及思索，就回答說：「要啊！」

大約經過1小時，星雲大師正專心看著軍隊操練之際，有一個人走過來對他說：「當家師父找你！」，他心想，在「人生地疏」情況，竟有人找他，令他十分驚訝，但他與母親仍跟隨那人走到一座寺院前，他請母親在外等候，自己就跟著走進了棲霞山寺裡。

進入山門後，星雲大師看見屋內清淨莊嚴，在幼小的心靈，感覺就像進入皇宮，這時一位眉清目秀，年約30歲的法師，對著星雲大師微笑，一連問他「叫什麼名字？」「從哪裡來？」「今年幾歲？」，師父又說：「聽說你要出家，我是這裡的當家師，你就跟我出家好嗎？」星雲大師看他慈悲善良，立即說「好」。

師父說，出家要取得父母親同意才行，星雲大師說：「我母親就在外面。」師父說，若獲得首肯，就把母親請來和他見面。

星雲大師找到母親，就跟母親說，我要在這裡出家了！母親即刻回答：「不可以！」星雲一聽，眼淚即流下來，並說：「我已經承諾人家，沒有辦法反悔了！」

母親立刻講：「沒有關係，我去替你跟當家師回絕！」星雲大師就把母親帶到師父面前，當時師父跟母親說，未來會如何栽培他、如何有前途…，最後讓星雲大師母親動了心，同意讓他出家，第2天，就是1939年2月初1日，星雲大師就這樣剃度出家了。