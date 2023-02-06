1949年星雲大師來台，感於台灣佛教教育積弱不振，決定仿照大陸名山古剎的規制，創建一座叢林道場，同時為了培育僧伽人才，1965年在高雄創辦壽山佛學院。

壽山佛學院後因學生人數增多，場地不敷使用，星雲大師於1967年在高雄大樹購得20餘甲高低不平的麻竹園開山奠基，5月16日動土，定名「佛光山」，並將壽山佛學院遷回，率領弟子及學生胼手胝足開墾建設。

50年前，星雲大師帶著信徒到尚未開發的佛光山時，信徒說：「這種地方，連鬼都不來。」星雲大師微笑回應：「鬼不來沒關係，人來、佛來就可以。」

星雲大師走過半世紀，帶領僧信二眾將原本麻竹遍野的荒地打造成今日的佛教重鎮，一路來推動人間佛教，將源遠流長的法水從佛光山源頭散布至5大洲。

出身窮苦家庭的星雲大師深刻體會教育的重要性，1956年在宜蘭創立佛教第一間幼稚園「慈愛幼稚園」，至今佛光山於全世界建立16所佛學院，並在4個國家創立5所大學，還有多所中小學，從幼兒園、小學、中學到高等學府，為海內外打造完整教育體系。

星雲大師為接引青年學子，以佛教歌曲搭起學佛之橋樑，於1953年成立「佛教青年歌詠隊」，1957年出版全台灣第一張佛教唱片，陸續於全球各地成立青年歌詠隊，將佛法的真善美遍布世間。

佛光山開山至今50多年，由台灣出發，於全球創建200多所寺院，弘法對象從華人、亞洲人到其他人種，讓佛法種子遍灑世界。

大師一生積極推動國定佛誕節的設立，1999年經立法院通過，將農曆4月8日訂為國定假日；2011年12月，大師指導建設的佛陀紀念館開館落成，翌年即獲「國家建築金獎─文化教育類金獅獎」。

星雲大師教化弘廣，世界各地跟隨出家的弟子有1300人，全球信眾更是以百萬計，2003年，佛光山成為聯合國非政府組織會員，大師創辦的不只是高雄的佛光山，更是世界的佛光山。

長期跟隨星雲大師的慈惠法師說，跟著師父60多年，看到他面對諸多困難從不埋怨，緣分不夠就努力廣結善緣，師父一生辦大學、學校、報紙、電台，乃至全球這麼多道場，靠的就是廣結善緣。大師一生弘揚人間佛教，對佛教制度化、現代化、人間化、國際化的發展，可說厥功至偉！