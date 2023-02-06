前新竹市長林智堅中華大學碩士論文被認定抄襲，因而撤銷學位，教育部以「基礎能力不足」駁回訴願。媒體人吳子嘉認為，民進黨現在整個亂成一團。教育部為什麼在這個時間點把林智堅丟出來，就是教育部長及基層承辦人不想幫林智堅背黑鍋。

吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中質疑，林智堅沒有寫論文，也沒有上課，讓他最憤怒的是，指導教授陳明通，一點點基本的教學良心都沒有，甚至懷疑林智堅沒有上課、交報告，全部都是助理、陳明通幫忙。

吳子嘉接著指出，民進黨挑戰了台灣基本價值觀，把台大搞得亂七八糟，到現在都沒有一個人為這件事表示一點點後悔。

另外，有網友問到，「連1450不知道要挺賴、還是挺英系，這樣要怎麼選？」吳子嘉認為，民進黨現在整個亂成一團。教育部為什麼在這個時間點把林智堅丟出來，就是教育部長及基層承辦人不想幫林智堅背黑鍋，就把他丟出來。這個政府、政黨、總統府，基本上都亂了。來賓馬千惠則認為，民進黨真的怕這些1450，這一波檢討，完全避開1450，不敢檢討側翼。