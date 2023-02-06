樂高公司(Lego)持續向外尋求靈感，以推出夠有創意的玩具。一位名為 BasAtHome 的設計師，在樂高 Ideas平台上展示他的作品：樂高核電廠，包括反應爐區、蒸汽輪機、控制室、冷卻塔，廢燃料池，以及電廠操作人員。他表示，目前的樂高世界如同大城市，但確實少了發電廠，核電是個相當不錯的選擇。

世界核能新聞( WNN)報導，BasAtHome在樂高Ideas平台上說：「嘿！樂高城市需要更多電力！這是一座樂高壓水式核電禣，可以為你的樂高城市居民生產所有電力。 “反應爐使用核分裂產生熱量，使蒸汽沸騰，直到達到超臨界狀態。然後這些蒸汽推動渦輪，就能為您的樂高城市發電。」

樂高核電廠每個系統是可以打開的，裡面另有乾坤。(圖/LEGO)

反應爐(紅色)將高溫蒸氣傳到氣輪機室，推動發電機成為電力。(圖/LEGO)

「通過渦輪的蒸氣，經過巨大的冷卻塔，利用冷凝器中的循環水來冷卻，再回到反應爐。反應爐旁還有廢燃料池，您可以在其中存放用過和未使用過的燃料棒。」

「包括控制室、輪機室都有操作人員在照顧核電廠，每個人偶的分工不同。」他建議，至少要有5個標誌性的樂高迷你人偶：2名反應爐操作員、一名保安，和2名機械師。

BasAtHome表示：「我建造座核電廠主題樂高，是因為我認為核能是一項非常迷人的技術，而且樂高世界還沒有很多發電廠。」

BasAtHome 的創作已經獲得了2500多支持者的同意，它必須在接下來的 177 天內，達到5000名支持者的同意，才能達到下一個審查階段，顯然還需要更多支持。

樂高公司表示，即使過了門檻，作品還是需要數年時間的審查，才能確定商品化。雖然如此，但這也反映了核能在大眾的形象已不如過去那麼糟糕，人們願意接納它，甚至將它放到樂高世界。如果有朝一日，「樂高核電廠」出現在玩具店的貨架上，那將是個很有意思的能源教學教具。