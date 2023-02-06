星雲大師生前提倡教育，他從壽山佛學院到全球16所佛學院，從創辦佛教第一所幼稚園，到海內外5所大學，從建寺安僧到世界各地200多所寺院學校化。他個人雖然一張文憑都沒有，但卻榮獲30多個榮譽博士。

美國東方大學、智利聖多瑪斯大學、泰國摩訶朱拉隆功大學、香港大學、台灣的輔仁大學、中山大學，澳門大學與韓國金剛大學等曾頒給星雲大師榮譽博士。

星雲大師終生投入教育，回顧一生所作所為，他曾說：「將此深心奉塵剎，是則名為報佛恩」。此語出自〈楞嚴咒〉，是阿難尊者在聽佛開示後，當下體悟到真心，因此深心讚佛，發起上求佛果，下化眾生的菩提心。此可見星雲一生捨己為人。

星雲大師生前勤勉，「無一時懈怠」是諸多弟子對星雲的印象，星雲生前每天口述寫書，記憶力超群，對近代佛教史如數家珍，並勤練一筆字，靠著賣「一筆字」墨寶籌款建佛館。

此一筆字是因為星雲的視覺不佳，只有心裡想好要寫哪些字，必須要一次完成；如果不能完成，第二筆如何銜接，他就沒有辦法繼續了。因為每一幅字都是從頭到尾一筆完成，所以叫「一筆字」。

因此，星雲憑藉著心眼與法眼，每張墨寶均一氣呵成，寫出令人驚嘆的「一筆字」書體。星雲的一筆字名聞海峽兩岸，甚至在世界各地有佛教的地方，也都流傳星雲的一筆字。

2008年，星雲大師將寫書所得版稅等，成立了「公益信託星雲大師教育基金」，該基金會舉辦了數屆教師獎，以鼓勵傑出、具創意、愛心的教師。2012年6月成立「星雲教育獎」，發掘人師典範，弘揚師道。