星雲法師2011年曾因二度中風、至高雄長庚醫院急救，術後病況穩定，多年來定期回診，由院方醫療團隊替健康把關。據悉，星雲近年來身體狀況不佳，進出院頻繁，為了安全考量已住院治療，均由身旁固定弟子輪班照顧。

星雲晚年深受高血壓、高血糖、高血脂等慢性病所苦，2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救，術後恢復良好，事後由時任院長陳肇隆擔任召集人籌組醫療團隊，結合神經內科主任林祖功、心臟內科主任鄭正一、新陳代謝科主任陳榮福加上神經外科、胸腔內科、行政人員共約10人，長期守護星雲健康。

2016年10月、高齡90歲的星雲又因出血性腦中風入院，醫療團隊緊急為他開腦移除血塊，沒想到術後一恢復意識，星雲即要求回山上弘法，當時在醫療團隊極力勸說下，才說服星雲繼續住院休養。

術後短短半年，星雲堅持飛到大陸江蘇宜興大覺寺弘法，當時醫師們如臨大敵隨行監控，陳肇隆還特別撰文敬佩星雲「與病為友、置生死於度外」的豁達。

據了解，星雲近年來身體狀況不佳，除定期回診之外，也受腎臟病困擾，需定期回高長洗腎，身旁均有固定弟子隨行照顧。但星雲本人相當低調，回診或打針都不會事先知會院方，院方為了保護他的隱私，也將個人病歷鎖檔。前年一度因進出院頻繁，在醫師建議下，直接住院治療並觀察，但星雲身體稍微恢復後仍堅持出院，之後每周3次到院洗腎，每隔幾個月就得住院休養。

星雲過去就給醫護人員「隨和、愛聊天」的印象，住院期間也盡可能親手打理大小便等私密事。儘管鄉音濃厚，仍由身邊的弟子幫忙翻譯、不時與照顧他的醫護人員閒話家常。