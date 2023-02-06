玉兔迎春，道禾六藝文化中心-傳習館迎來一項別開生面的「春賦」聯展！由唐風珠寶藝術名師張櫻覺攜手微宇天目名師王多智，呈獻花系列珠寶藝術、古玩的舊愛新歡，與以鐵黑釉創作的「油滴天目」陶藝；兩位名師難得攜手聯展，為新年帶來生機勃勃的活力。

這項「春賦」聯合特展，即日起至3月4日展出，也是張櫻覺唐風珠寶藝術&王多智微宇天目的對話。而「春曉滿庭芳，枝頭添新妝；唐詩畫藝境，賦情山水藏」這道詩，正是描述「春賦」的意境。

張櫻覺這次帶來精彩的「花」系列作品，如花團錦簇、彩虹下的玫瑰、盛開的木棉瀏覽花等；另還帶來「舊愛新歡」，這是古玩舊物重新創作的作品，老件的韻味再賦予時尚的光彩，舊愛變新歡、更讓人愛不釋手。

「生活美學」系列則有香道、茶道、禪道等，可在生活中增加空間意境的掛屏、香器、桌旗等，不少為限量款、令人眼睛一亮。

像是主件「彩虹下的玫瑰」，是以彩鋼架構出高掛空中的半圓弧型彩虹，七彩色澤繽紛，恰與串連的林園中花朵相互輝映；花朵方面，部份以蛋白石巧雕，呈現猶如純白的茉莉花開；玫瑰花則是用有機物半寶石「璽珀」成型，所散發的溫暖能量、生命力十足。

一旁裝飾的葉片，則是透過珊瑚設計；搭配星星點點的露珠閃爍、黃金珀的果子搖曳生姿，全件自然地垂墜，既有律動感、又顯得療癒，整件作品是豐富、多姿而大器。

王多智則師承吳讓農&劉鎮洲2位陶藝名家，具備30次個展與數十次聯展經驗，曾在美、韓、日、中國等地展出。

王多智創立的「微宇天目」品牌，更專注以鐵黑釉呈現的《油滴天目》為創作主題，透過精確的釉藥配方及繁複的窯燒技術，掌握窯內氧化還原技巧、使作品呈現如宇宙星空的閃耀光影，變化萬千。他更意外收獲礦石在經高溫過後，於釉中形成磁鐵礦結晶、產生特殊能量與軟化水質的特性。

其中，「裂紋金箔天目缽」是以純熟精湛細緻的純手工製坯技術， 呈現具有人文氣質的圓滿的器形，圓潤渾厚、優雅內斂。