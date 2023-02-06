每逢春節，孩子們都相當期待可以拿到壓歲錢，但有些家長常會拿走孩子的紅包。不過，大陸廣州一名父親以資金周轉不夠的名義，向女兒借了3萬元壓歲錢，事後卻遲遲未歸還，遭女兒告上法院。廣州市海珠區法院審理後，一審判決涉案父親借用壓歲錢的行為屬於借款行為，應還本息。

《北京青年報》報導，小米（化名）的父母於2021年11月由廣州市中級人民法院判決離婚，小米由其母親攜帶撫養。但是，早在父母離婚前一年，小米的壓歲錢就被父親徵用了。田某某於2020年3月1日以資金周轉不夠為由，通過微信向13歲的小米提出借款，承諾每月給500元利息，只借3個月。小米同意出借3萬元，並於當天通過其母親的招商銀行帳號向父親轉帳借款3萬元。

小米回憶，2020年6月2日，她向父親提出要求歸還借款，但父親說要再用3個月，小米同意但要求利息更改為每月600元，父親同意。2021年4月27日，小米再次向父親提出要其歸還借款，父親稱當時沒有錢，等當年6月再還，但直到小米起訴父親的那天，她的父親也沒有歸還這3萬元借款，並且從2021年6月開始，她的父親也不再給付當初承諾的每月600元的利息。

小米認為，從2020年3月父親借款至自己起訴歷時整整兩年多，父親一直以沒錢為由，不肯歸還她的借款，父親的行為已經侵害她的合法權益。「我借給爸爸的3萬元是紅包壓歲錢。」小米說，自己已經15歲，有獨立的思維和認知，被告作為父親，已經侵害了她的合法權益，其言而無信的行為深深傷害了女兒，嚴重影響了孩子的身心健康發展。

為維護自身權益，她提起本案訴訟，請求法院判令被告父親向其償還借款本金3萬元及支付利息，並承擔本案訴訟費用。田某某經法院依法傳喚，沒有到庭參加訴訟。根據小米與田某某的微信聊天內容，法院認定小米與田某某約定支付利息的情況。

法院指出，小米按月利率2%收取2020年8月20日至2021年5月31日期間的利息超出按LPR的四倍計算的利息金額，超出的部分應轉為償還本金，田某某應歸還小米借款本金的金額為2萬7927元。法院一審判決，被告田某某在本判決生效之日起10日內向原告小米償還借款本金2萬7927元，並以本金2萬7927元為基數向原告計付利息，駁回原告其他訴訟請求。

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