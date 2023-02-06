天降財富不一定有好結局。克里夫蘭裝修工基茲（Bob Kitts）2006年在伊利湖（LakeErie）附近替屋主黎絲（Amanda Reece）裝修期間，於浴室櫃子後方磁磚內發現2個用電線懸掛的神秘盒子，取下並打開後發現各有1封「寄給鄧恩（P.Dunne）」郵件，沒想到只撕開其中1封信邊角，竟發現「裡面有50張鈔票」。

據《每日星報》報導，基茲與屋主黎絲稍後確認2封信內共有近16萬美元（約新台幣480萬）鈔票，而黎絲作為房屋新主人同意分給基茲10％金額，但基茲認為是自己找到鈔票，兩人才能拿到這筆意外之財，堅持要40％份額。未料，兩人談判破裂並走上訴訟後，前屋主的21名繼承人都加入分產爭奪，其結果更讓基茲極為錯愕。

法庭檢閱資料後，確認這筆錢來自鄧恩莊園時任屋主於1920年代留存，前屋主鄧恩現存的21名繼承者應有權繼承，但等法院正式介入時，黎絲已經把錢「花到剩2萬5千（約新台幣60萬）」，且黎絲收到訊息時正在夏威夷度假。黎絲後來在庭上坦承，部分古董錢幣被賣給收藏家，但指控基茲把剩餘的錢偷走。

然而，由於黎絲事發前後都沒報警，以及法院介入下，黎絲同意將剩下2萬5千的13.7％分給基茲，剩餘再分給前屋主的21名繼承人。基茲抱怨這件事害他名譽掃地，「沒人找我做裝修了」，鄧恩莊園委任律師則形容「這就是貪婪的結果」，如果雙方沒鬧上法院，那麼繼承人就不會發現這筆錢，「所以他們都輸了」。

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