‧從1930年代至今

一個商機的開拓—香港鐘錶業

現代人戴手錶的習慣比以前少，因為「手機跟身」的時代，一部手機已經能解決到無數的日常需要。即使有配戴手錶的習慣，現在的你可能會用的是Apple Watch等類型的智能手錶。不過踏進2022年，因為著名瑞士手錶品牌Swatch和瑞士奢華鐘錶品牌OMEGA聯乘（聯名）腕錶系列的出現，竟又掀起了年輕一代對手錶的好奇和興趣。其實，香港對於世界鐘錶界都有著一定的貢獻，而且亦曾是全球產量第一的電子錶生產地。

香港的鐘錶業於二戰前就已發展，但主要以維修進口鐘錶及配件生產為主。香港一直都沒有生產錶芯，而且早期的鐘錶配件廠通常是小小一間山寨廠，或是以家庭形式經營。直到戰後，香港經濟快速復甦，便開始進口鐘錶業名產地瑞士的鐘錶成品，除了供應香港本地市場之外，亦藉著轉口港優勢轉運到亞洲各地，開始了鐘錶營銷及轉口業務。1950年代，因為國際對華實施禁運，但香港卻不受影響，加上同期日本和東南亞對鐘錶的需求穩定，故此在港鐘錶業大力的市場推動下，香港最終成為了亞洲地區的鐘錶集散地。

到了1960年代，有數間瑞士錶廠決定來港設立裝配生產線，並在香港生產及出口中檔次的手錶，同時改變了一貫鐘錶業的行規，以「錶芯出產國」決定鐘錶成品的原產地。然而不久後，港英政府又宣布，所有鐘錶成品都要以「裝配地」來決定原產地，政策一推出立即導致不少外資鐘錶裝配廠撤出香港，只剩華資經營以裝配「粗馬錶1」為主的工廠留下。因為當時香港的工資仍舊低廉且經營自由，對於一些屬意尋找海外裝配工廠幫忙的外資公司來說，香港的營商條件仍是非常吸引。故此到了1960年後期，港產的手錶外銷量已非常高，主要外銷市場則包括了英美、亞洲及非洲地區。

風靡一時人人都配戴的「電子錶」

不過到了1970年代中期，粗馬錶沒落，同時期「電子跳字錶」在美國面世，並掀起了全新手錶的革命和潮流。後來，更有二極發光管和液晶體顯示電子錶的發明，而且美國也將登陸月球的太空科技，應用於工業生產上，還推出身價極高的電子錶，成為風靡一時的奢侈品手錶。

接著電子錶技術普及，錶價才得以大幅度回落。香港作為亞洲鐘錶集散地，在港的鐘錶廠商也嘗試研究高科技的電子錶，然後梁龍記錶殼製造廠終於掌握到電子錶的生產技巧，進而為他們的公司帶來巨額利潤。在1974年至1977年期間，生產電子錶殼的廠家全都能獲利；1974至1983這近十年間，成就了本地鐘錶行業的高峰期。直到1979年，香港的手錶出口已有七成是電子錶，更是全球產量第一的地區。不過到了1980年代，電子錶的生產在市場上泛濫，加上港產電子錶成品品質不佳，導致各個市場都出現割價式競爭，還有傳統錶業強國的進口限制，電子錶熱潮最終在1980年代中期迅速退燒，大量廠家因無利可圖而結業。

另外，早於1960年代面世的石英錶，以石英震盪原理計時，以電池為動力，加上石英機芯零件較少，工序簡單，準確程度每年偏差不逾兩秒。由於運行準確且穩定，故一直深受用家歡迎。到了1980年代初期，歐美機芯廠轉營石英機芯，1984年石英錶便成為港製手錶的主流，直到今天也是主流的錶種。1983年瑞士斯沃祺集團推出熱爆全球的塑膠手錶Swatch，手錶從普通計時器轉型為潮流產物，市場需求大增，香港亦成錶工業進入黃金時代。不過到了1980年代末期，香港的鐘錶裝配業也受到工業北移潮影響，廠商選擇結束香港的生產線，辦公室也只保留會計、船務、接單等功能。隨著內地廠房發展日趨健全，相關部門亦陸續北撤。最後，香港只剩專營鐘錶零售業務、自創品牌經營，或收購外國品牌的專利權等內外營銷業務，持續至今。

（本文摘自《光輝歲月・香港百年II》／創意市集）

【內容簡介】本書重溫一段真正披荊斬棘、乘風破浪的時代，扎實描繪香港街坊生活、電影戲劇、歌曲童玩等，當時的亞洲四小龍之一，經濟高度成長的東方之珠，那段如今得刻意記下，並努力維繫的韌性奮鬥史，還有帶給人們反思，且留下深刻回憶的經典人情味。

描繪百年維多利亞城事蹟，以及20世紀末，風光且多姿的粵式好生活，包括70年代起的金融奇蹟，80～90年代的影劇成就，樣樣都值得回味～

「香港，距離正確的保育還有很遠的路途……除了熱心市民的付出和守護之外，更需要，其實的是社會上流的支持和參與。作為香港人的你們，作為愛香港的你們，都有責任為香港這個美麗的城市寫下光輝的一頁。」

【作者簡介】雪姬

Suki Yeung

八○後的雪姬和父母都是在香港出生，從小在公屋邨長大，過著非常貼地的生活。小時候是曾經的工廠太子女，到了九○年代父親的工廠經歷香港工業外移北遷，全家差點要移民到南亞，甚至曾經退學數月，生活在一個充滿奶茶咖哩香的城市。到了九七回歸，作為學校合唱團成員參與大型回歸SHOW，才首次學懂唱當時基本上沒有太多人懂的「國歌」。經歷多年的浮沉打拚，由平面設計師開始轉投SLASH族，以多媒體設計師、插畫家、旅遊作家等多重身分，在香港這個城市裡默默生存著。幾經時代巨輪輾過，世紀疫症洗禮，重新認識「香港」這個家園，喚醒了把「香港」記錄下來的使命。