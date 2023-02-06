‧1950年至今

「只要買過樓、炒過樓，就明香港係癲癲哋。」

於戰前的香港，並沒有買樓的概念，一直到了戰後五○年代，香港出現樓宇「分拆出售」和「分期付款」，一般市民只需要先交付樓價的一半，甚至一成金額，便可以即時晉身業主階級，擁有自己物業，完成傳統安居置業的目標，進而衍生出港人認為「買磚頭能保值」的概念，開啟「樓奴」的人生。

香港擁有半個世紀的房屋發展史，於戰後初期，因為有數以萬計的人扶老攜幼從內地逃難到香港，令香港於短時間內人口暴增，人口於數年間由原本只有50萬人，激增至220萬人，進而出現嚴重房屋短缺的問題。但當時的華人普遍都是工人階級，一般收入僅得百餘元，大家都是租樓或屈居於寮屋、徙置區、板間房等，居住環境相當惡劣。也就是說，當時的人們只求有瓦遮頭，並沒有買樓的概念。加上當時市場的交易都是按照一張地契、一整幢樓，或者是一個地段作為單位來買賣，沒有像現在以一個樓宇作單位。所以在以前，買樓都是有錢人的「玩意」，一般是地產商或大家族才會活躍於買賣。

直到1947年香港才首次推出「分層出售」的賣樓制度，即分層業主共佔地權，並有樓契說明各業主之權益，而且因為拆細後入場門檻降低，市場反應良好，當時更成為一時佳話。然而再破格的策略，對當時的打工仔來說，仍然是遙不可及的置業夢。然後到了1954年，首次推出「分期付款」及「賣樓花」的銷售策略，即買家可以樓價的五成作為首期訂金，於交樓前分期付清餘下五成款項，也就是買家只需付一萬元，便可晉身成業主，這才為地產市場帶來翻天覆地的改變。當時的發展商在收取訂金後，才動工建樓，亦即是賣「樓花」，這些創新的銷售安排，令當時市場中人都嘖嘖稱奇，並吸引業界爭相仿傚，結果造就人人蜂湧爭買樓的盛況。

再到了1960年代，香港的銀行看中樓宇買賣的可觀生意，便開始把樓宇按揭（房屋抵押）納入銀行業務範圍之內，並建立出全面按揭系統至今。到了1980年代，銀行已可提供九成按揭，隨便拿出40萬就可以全額付清樓價並買入單位做業主。直到1990年代（即在短短的十年間），當時價值40萬的樓宇就升至300萬以上。從此香港全民都為樓狂，形成現在這個近乎「有升無跌」的黃金神話。

於1990至1997年間，是香港樓價瘋狂暴升的時期，也有很多人上午買樓，下午就成功賣掉了，這是出現在回歸前瘋狂炒樓的年代，令樓價狂漲，不過同時也意味著許多人買不起樓。到了2003年香港樓價終於見底，當時的樓價與1997年的高位相比，足足跌了70％，因此當時有不少人突然變成「負資產」一族。默默守到2011年，香港的樓價才再度回升，加上內地客也加入香港炒樓的戰場，以及樓市是政府主要的收入來源⋯⋯令樓價一直高踞不下，而形成長久以來「有屋無人住，有人無屋住」的局面。另外，公屋又供不應求，入住公屋的門檻又追不上市場，一般的香港本地居民無法申請入住，被迫無奈在外面捱貴租住劏房，更窮得如老人，進不了公屋還只能住在環境最差的籠屋，甚至流落街頭。然而，同時間又有大量新移民來港後，不工作反向政府拿取綜緩金及公屋單位後，由全香港的納稅人來養活他們，形成「香港本地人買不起樓宇，又沒有資格住公屋，還要無奈地養活著這一大群不去貢獻的人」，這些就是香港風光的炒樓市場背後，最荒謬諷刺的城市悲歌。

就如金像獎電影導演陳果說過，「當山頂纜車退役、維港兩岸景色也換畫時，炒樓狂熱從未退潮。」在2021年新冠肺炎疫情期間，地產商為配合政府「谷針」（鼓勵市場接種新冠疫苗），更推出不同的抽獎活動，只要接種疫苗就能得到抽豪宅單位的機會。奧運金牌運動員凱旋而歸，更有名人承諾送樓作獎勵，這一切都能揭示香港人「為樓瘋、為樓狂，為樓廢寢忘餐⋯⋯」的諷刺一生。

（本文摘自《光輝歲月・香港百年II》／創意市集）

【內容簡介】本書重溫一段真正披荊斬棘、乘風破浪的時代，扎實描繪香港街坊生活、電影戲劇、歌曲童玩等，當時的亞洲四小龍之一，經濟高度成長的東方之珠，那段如今得刻意記下，並努力維繫的韌性奮鬥史，還有帶給人們反思，且留下深刻回憶的經典人情味。

描繪百年維多利亞城事蹟，以及20世紀末，風光且多姿的粵式好生活，包括70年代起的金融奇蹟，80～90年代的影劇成就，樣樣都值得回味～

「香港，距離正確的保育還有很遠的路途……除了熱心市民的付出和守護之外，更需要，其實的是社會上流的支持和參與。作為香港人的你們，作為愛香港的你們，都有責任為香港這個美麗的城市寫下光輝的一頁。」

【作者簡介】雪姬

Suki Yeung

八○後的雪姬和父母都是在香港出生，從小在公屋邨長大，過著非常貼地的生活。小時候是曾經的工廠太子女，到了九○年代父親的工廠經歷香港工業外移北遷，全家差點要移民到南亞，甚至曾經退學數月，生活在一個充滿奶茶咖哩香的城市。到了九七回歸，作為學校合唱團成員參與大型回歸SHOW，才首次學懂唱當時基本上沒有太多人懂的「國歌」。經歷多年的浮沉打拚，由平面設計師開始轉投SLASH族，以多媒體設計師、插畫家、旅遊作家等多重身分，在香港這個城市裡默默生存著。幾經時代巨輪輾過，世紀疫症洗禮，重新認識「香港」這個家園，喚醒了把「香港」記錄下來的使命。