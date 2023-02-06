星座專家唐綺陽分析2/6~2/12星座運勢，本周為國際觀察周，由於太陽及土星慢慢趨近，氣氛越來越緊張，尤其是社群、網路、政治或人際版圖上可能出現狀況，面對群體變化時，要以智慧應對。此外，受到水冥合相影響，各國政府會有大刀闊斧的動作。而隨著金星、海王星趨近，藝術氣息濃厚，也適合休養生息。
星象影響：日土趨近中，水冥合相，金海趨近。
【累的：金牛、獅子、處女、水瓶】
金牛：諸事皆需總整理，爛桃花有機會擺脫
獅子：工作需加強溝通能力，感情別只當好人
處女：為購物或升級而破財，感情上注意磨合
水瓶：工作需多擔待，感情別自尋煩惱
【穩的：牡羊、雙子、天秤、摩羯】
牡羊：工作機會選擇多，感情可放輕鬆點
雙子：工作上有好夥伴，有職場戀情或能並肩前進
天秤：工作需務實處理，感情需對方體諒
摩羯：職場需再磨合，桃花來自友情
【讚的：巨蟹、天蠍、射手、雙魚】
巨蟹：職場有貴人帶領，年長桃花有安全感
天蠍：工作要動起來，感情上聽對方的話
射手：心想事成運氣好，感情上有自信
雙魚：工作踏實上軌道，桃花得跟上腳步
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