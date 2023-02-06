星座專家唐綺陽分析2/6~2/12星座運勢，本周為國際觀察周，由於太陽及土星慢慢趨近，氣氛越來越緊張，尤其是社群、網路、政治或人際版圖上可能出現狀況，面對群體變化時，要以智慧應對。此外，受到水冥合相影響，各國政府會有大刀闊斧的動作。而隨著金星、海王星趨近，藝術氣息濃厚，也適合休養生息。

星象影響：日土趨近中，水冥合相，金海趨近。

【累的：金牛、獅子、處女、水瓶】

金牛：諸事皆需總整理，爛桃花有機會擺脫

獅子：工作需加強溝通能力，感情別只當好人

處女：為購物或升級而破財，感情上注意磨合

水瓶：工作需多擔待，感情別自尋煩惱

【穩的：牡羊、雙子、天秤、摩羯】

牡羊：工作機會選擇多，感情可放輕鬆點

雙子：工作上有好夥伴，有職場戀情或能並肩前進

天秤：工作需務實處理，感情需對方體諒

摩羯：職場需再磨合，桃花來自友情

【讚的：巨蟹、天蠍、射手、雙魚】

巨蟹：職場有貴人帶領，年長桃花有安全感

天蠍：工作要動起來，感情上聽對方的話

射手：心想事成運氣好，感情上有自信

雙魚：工作踏實上軌道，桃花得跟上腳步