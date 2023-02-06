星雲大師生前廣結善緣，送臘八粥、發起世界神明聯誼會國際佛光會各分會，每年從1月6至8日陸續在各地展開4萬份贈送臘八粥的活動，分送到各鄉鎮公所、社區、學校、政府機關團體、敦仁醫院、老人之家、友寺、公廟等相關團體。

星雲大師曾經在人間衛視的短片中分享，人在世間，一個人單獨不能存在，一定要靠很多的因願，幫助我存在。所以要廣結善願，之後我不必去找人家幫忙，因緣就會來找我。如果沒有結緣，人家說煮熟的鴨子都飛了，本來好事，後來卻不能成，因為沒有結緣而被破壞了。

星雲大師生前指出，結緣有善緣、惡緣，他鼓勵民眾多結善緣，要有禮貌，講話要得體，不要得罪他人。

基於此理念，星雲大師在世時舉辦無數場的贈送臘八粥活動，許多機關團體、公司行號都品嘗過佛光山致贈的臘八粥。農曆12月8日是佛陀成道日。在這一天，寺院都要舉行紀念法會，稱為成道會、臘八會，並以「臘八粥」供佛饗眾。

每年佛光山要煮上萬碗的臘八粥，分送給鄰近的民眾，佛光山常務副住持慧傳法師曾經在活動時說，這臘八粥蘊含著要「煮出和諧、吃出禪味、送出法喜，以及悟出佛法」等4個意義。

另外，星雲大師於2011年發起「世界神明聯誼會」，廣邀各路神明與護法神祇於每年12月25日都能來到佛館與佛祖相聚，在此平台展現國家社會多元文化、宗教融和的寶貴成果，希望增進社會和諧、心靈淨化，進而達到世界和平的目標。此舉在其他宗教是很少見的。