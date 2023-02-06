星雲大師生前樂觀，他常告訴弟子：「有佛法就有辦法」，克服種種困難，不懂建築的他曾隨手拿盒子堆出佛館樣貌，讓一堆建築師佩服。星雲晚年腿腳不便，但在佛光山佛陀紀念館施工期間幾乎每天由弟子推輪椅監工。

根據佛光山資訊中心的資料，星雲大師當時在一次會議中，就著現場的衛生紙盒、玻璃瓶及報紙等物品，把報紙攤開來，玻璃瓶排開，衛生紙盒為標示，指出哪裡怎麼建、哪裡作什麼用途，最後大眾一致通過，就是現在佛陀紀念館基本的樣式。

佛陀紀念館從2003年起，經過9年規畫，3年建設，後來於2011年底落成啟用。星雲大師對此勞心勞力，抱持「無我」的態度，在建造佛陀教育紀念館時，他仍坐著輪椅，由弟子推著他到場監工。星雲在2011年12月傳出二度中風，當時的主治醫師林祖功說，星雲上次住院的時候，每天下午都回工地監工，即使他一手一腳，他也是回到工地監工。

星雲大師當時表示：「我願這佛陀紀念館，可以帶給社會或大眾歡喜平安。」此可見星雲法師心懷眾生，幾乎忘了自己有「三高」與生病的現況。

此外，星雲大師也是美食家，私房料理「皇帝豆麵」考驗火候，整碗麵看不到1顆完整的皇帝豆，是遊客到佛光山素食餐廳滴水坊必點佳餚。吃過的民眾說，這碗麵的湯頭充滿香氣，令人回味無窮。此道菜製作過程不易，得先把皇帝豆煮熟後打成豆汁，做成湯頭，再把生的麵條放入湯內煮熟，讓豆香浸入麵中。

星雲大師每次宴客必定吩咐弟子多上菜，並頻頻詢問賓客吃飽沒，凸顯他對人熱情一面。星雲法師曾經教導弟子，宴客之道在於環境的布置、氣氛的營造，甚至講究的碗盤、準備的茶點等，各種細節都能面面俱到，才能稱得上是成功的宴會。