佛光山開山星雲大師為臨濟宗第48代傳人、佛光山前3任住持，12歲禮志開上人出家，1967年創建了佛光山，以人間佛教為宗風，樹立「以教育培養人才，以文化弘揚佛法，以慈善福利社會，以共修淨化人心」四大宗旨，先後在全球創建近300所道場、海內外5所大學，不僅撫育孤苦無依之幼童、老人，兼以急難救助福利眾生，更創辦人間衛視、人間福報，為台灣帶來光明。

臨濟宗第49代傳人心平和尚為星雲大師門下首座弟子，星雲大師認為他適合做一個領導人，傳法給他，成為佛光山第4、5任住持，在創建佛光山時，心平和尚天天整地填土，大悲殿的落成就有和尚一分心力，1994年心平和尚前往美、加等國巡視別分院，勞累致病，自知塵緣已了，寫下「心平遺囑全文」，1995年安詳示寂。

心定和尚於1968年披剃出家，畢業於佛光山東方佛教學院、中國文化大學印度研究院，在佛光山開山時承擔粗重工作，除照顧建設工程、各項法務，還協助起草佛光山組織章程等，經推舉代理心平和尚擔起佛光山第5任住持，1997年以德學兼備獲選第6任住持，星雲大師為他取的「定」字，成為和尚終身修行的方向。

心培和尚於1992年依止星雲大師披剃出家，同為臨濟宗第49代，在法務、威儀、唱誦梵腔都超人一等，曾擔任佛光山糾察一職，而除了教學，2005年接任佛光山第7任住持，期滿又任第8任。

心保和尚1986年禮星雲大師披剃出家，同為臨濟宗第49代傳人，歷任鹿野苑、溫哥華佛光山職事及佛光緣美術館美國西來館館長，2004年起擔任美國西來寺住持8年，2013年繼心培和尚後成為佛光山寺第9任住持至今。