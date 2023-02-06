中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹日前發文稱，2022年1-12月中國新能源乘用車占比世界新能源63%，其中4季度中國占世界新能源車份額64%。不過，從最新的2023年1月已公佈的銷售數據看來，被稱為「造車新勢力」的多家電動車公司銷售卻出現大幅下滑的現象，與去年同期比較，只有理想有23%成長，其餘都呈現大幅度的下跌，乘聯會為此發聲：「形勢嚴峻」。

《快科技》報導，中國新能源車需求很強，歐洲的傳統車和新能源車產銷都偏低，加之歐洲電價偏高，因此中國的發展非常迅速。

報導指出，2022年全年新能源車銷量超強表現，主因是市場需求有效拉動，政策驅動轉向市場化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，但海外缺少晶片和電池等資源，大陸供給電池和晶片極其充足，形成強大的國內和出口的雙增長。

數據顯示，2022年1-12月全世界所有汽車總銷量達8018萬台，同比下降1%。1-12月中國汽車市場占世界汽車份額達到33%。與此同時，近2年中國新能源汽車出口也大幅增加，歐洲大陸上奔跑的中國新能源車越來越多，包括小鵬，比亞迪、吉利旗下的極星甚至沃爾沃純電動車等。

不過，據春節過後公佈的2023年1月各家新能源車廠公佈的銷數據顯示，幾乎所有公佈銷量的車企，與去年12月比較都出現斷崖式下滑，腰斬大跌50%比比皆是，更嚴重的甚至大跌87%，例如零跑。

陸媒指出，乘聯會為此出面喊話「形勢嚴峻」。分析人士表示，進入2023年出現大陸電動車廠業績大跌，背後其實是2個問題：一是特斯拉12月降價帶來巨大衝擊；二是政府補貼政策退出所帶來的資金鏈危機。

分析人士認為，中國熱熱鬧鬧的新能源汽車市場仍然沒有形成真正的品牌優勢，沒有突破技術壁壘，其中車用晶片、傳感器、整車技術等都高度依賴進口。（圖／新華社）

分析人士認為，中國熱熱鬧鬧的新能源汽車市場仍然沒有形成真正的品牌優勢，沒有突破技術壁壘，其中車用晶片、傳感器、整車技術等都高度依賴進口。

至於降價後爆出搶購熱潮的特斯拉，目前尚未公佈1月銷售，但可以預期仍然在全球佔據領先地位。先前馬斯克已宣佈1月訂單創歷史新高，是原有產能的2倍，如果要在1月份實現銷量環比正增長的新能源車企，恐怕就只有特斯拉能做到。

即使是大陸新能源車企的龍頭比亞迪，1月份銷量依然下滑（15萬台），較此前連續4個月銷量超過20萬台，跌幅超過25%。至於其他的大陸新能源車企，日子就更難捱了。被稱為合稱「蔚小理」的蔚來、小鵬、理想大幅下滑甚至腰斬，華為投資的問界狀況也差不多。

去年底特斯拉降價時，很多大陸新能源車廠都還強調絕不降價，卻在一月業績出爐後紛紛大幅調降售價，例如蔚來的ES6、ES8日前就一口氣宣布調降10萬人民幣（約合台幣45萬元）。

分析人士稱，政府的補貼政策今年正式退出後，導致新能源車企普遍資金鏈開始短缺，品牌廣告費用、研發費用直線下降，不得不降價銷售，加速回籠資金。從新能源車產業的長遠發展來看，大陸新能源汽車行業熱熱鬧鬧發展到今天，仍然需要依靠政策扶持，讓人覺得無奈又遺憾。