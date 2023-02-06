星雲法師圓寂 國民黨：慈悲奉獻永存世人心中 00:202023/02/06 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星雲法師。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲。國民黨對此表達誠摯的哀悼與敬意，感謝星雲大師一生致力弘揚人間佛教，帶給人們三好四給精神。相信星雲大師的慈悲奉獻將永存於世人心中，祈願大師乘願再來，廣利眾生。 國民黨雲林縣黨部團拜 朱立倫：只考慮自己 黨不會成功 國民黨新春團拜 朱立倫：拚南投立委補選 秦慧珠批徐巧芯沒水準 嘆：國民黨被「吵鬧小雞」牽著走 #星雲法師 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉世芳質疑抄襲 王鴻薇回嗆抹黑 04:102023/02/05 政治要聞 挑戰大位 藍基層：侯市長該跳出來負責了 04:102023/02/05 政治要聞 民主黨2024總統初選首站改南卡州 料對拜登有利 12:432023/02/05 國際 星雲法師圓寂 南華大學畢業生：一輩子感恩 23:542023/02/05 政治 星雲法師生平事紀 40歲建佛光山 創電視台辦報紙興學弘法 23:362023/02/05 生活 總統大選國民黨起步慢 王金平：重點在造勢 12:262023/02/05 政治 美安全專家：中國偵察氣球大膽而魯莽 是令人費解的間諜戰術 22:132023/02/05 兩岸 不只佛光山 星雲「多角化經營」破紀錄 還獲聯合國認證 23:562023/02/05 生活 師父穿僧服開200萬暴力鴨 網驚「海放大師」本人現身了 18:592023/02/05 社會 星雲大師今圓寂 享耆壽97歲 醫療團隊6日對外說明 23:032023/02/05 生活 首度回擊「疑賴論」 民進黨曝美國副總統曾向賴清德致意 22:372023/02/05 政治 被冠上「政治和尚」 星雲法師曾親自回應這樣說 23:332023/02/05 政治 歐盟擴大懲俄油 貿易新亂流 04:102023/02/05 全球財經 談2024大選布局 朱立倫重申：3月4日後開始 16:462023/02/05 政治 國戰會論壇》兩岸事務被邊緣化 民進黨只剩抹紅一招（柳金財） 12:502023/02/05 海納百川 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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