佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲。國民黨對此表達誠摯的哀悼與敬意，感謝星雲大師一生致力弘揚人間佛教，帶給人們三好四給精神。相信星雲大師的慈悲奉獻將永存於世人心中，祈願大師乘願再來，廣利眾生。