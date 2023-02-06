佛光山星雲法師5日晚間圓寂，享耆壽97歲，消息傳出引發各界追思懷念。國民黨台北市議員李彥秀5日深夜發文提到，「真正的力量是忍耐；真正的智慧是寬厚；真正的慈悲是包容；真正的財富是滿足。」星雲大師的法語，就是她自勉惕勵的座右銘。李彥秀並感性表示：「感念星雲大師一生為佛法、為眾生的奉獻，您的笑容、溫暖、慈悲將永遠在我們的心中。」

「悼念星雲大師，人間佛教度化眾生。」李彥秀在臉書發文表示，「慈悲喜捨遍法界、惜福結緣利人天、禪淨戒行平等忍、慚愧感恩大願心」不僅僅是佛光人四句偈，更是菩薩道的修持，內蘊六波羅蜜等一切佛法，勉勵眾人信受奉行，在自覺中走上成佛大道，最終得以圓滿佛果。

李彥秀提到，「真正的力量是忍耐；真正的智慧是寬厚；真正的慈悲是包容；真正的財富是滿足。」星雲大師的法語，就是她自勉惕勵的座右銘。她說：「感念星雲大師一生為佛法、為眾生的奉獻，您的笑容、溫暖、慈悲將永遠在我們的心中。」