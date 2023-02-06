據了解，該訪問團是中共二十大之後，中共涉台系統領導層完成改組換屆，國共兩黨之間恢復開展的黨際交流活動，中共涉台部門重要領導人與新任大陸國台辦主任宋濤可望會見該訪問團。國民黨人士說，此行旨在增進溝通交流，關懷台商台生在大陸所面臨的問題，至於對方安排相關會見活動，客隨主便。

由於夏立言是卸任陸委會主委，雖已經過管制年限，但仍需向原任職單位報備。夏立言預定比照去年8月訪廈門模式，6日上午先向陸委會報備至大陸目的及可能見到的中共人士，據悉，夏立言可能會親向陸委會主委邱太三說明相關訪陸細節。

夏立言去年8月曾率團赴廈門及上海等地，目的是「顧民生，護台灣」，訪陸期間曾與大陸海協會會長張志軍、大陸國台辦副主任陳元豐見面。

夏立言此行預定走訪北京、南京、上海、武漢、重慶等地，訪問團成員包括淡江大學大陸研究所榮譽教授、國民黨資深顧問趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉以及國民黨智庫董事高思博等人。

黨務人士強調，夏立言此行任務單純，希望能與對岸進一步建立溝通交流管道，國民黨是在野黨，沒有執政權可與對岸談判，因此純粹僅在「轉達意見」，反映台灣農漁民生計困難、中小企業所遇窘境，希望陸方釋出善意，使兩岸在友善環境下持續互動。

黨務人士強調，蔡英文總統多次重申兩岸交流對話與理性溝通的重要，此為兩岸未來發展趨勢，以對話取代對抗，避免衝突發生，國民黨作為負責任的在野黨，此行本意僅在向陸方反應台灣的民意。