佛光山星雲法師5日晚間圓寂，享耆壽97歲，消息傳出引發各界追思懷念。國民黨立委洪孟楷5日深夜發文提到，星雲大師於今年新春祝福語寫下「仁和安康、富樂吉祥」，慈示其意義為「2023兔年，慈心待人，一切好事皆圓滿」。他強調，星雲大師帶給全人類的更是滿滿的善念及正向力量，並感性悼念：「由衷感恩大師，阿彌陀佛！」

「感恩大師帶給全人類開示、教導、及善念。」洪孟楷在臉書發文表示，星雲大師自1967年開辦佛光山以來，將近60年頭；大師帶領僧信二眾，一步一腳印地開展人間佛教的新氣象，這是無上功德之事。

洪孟楷提到，星雲大師於今年新春祝福語寫下「仁和安康、富樂吉祥」，慈示其意義為「2023兔年，慈心待人，一切好事皆圓滿。」如今大師人生也圓滿告一段落，也是冥冥之中皆有定數。

「孟楷與美國求學期間，也經常前往位於洛杉磯的佛光山西來寺。」洪孟楷說，人在海外求學，更能感受和體會宗教文化的歸屬感；現在地方上也常參與佛光山所舉辦活動，勸人為善、與人為樂。他強調「星雲大師帶給全人類的更是滿滿的善念及正向力量。由衷感恩大師，阿彌陀佛！」