前新竹市長林智堅論文抄襲被撤銷兩個碩士學位，日前訴願遭中華大學駁回，近日又傳出被竹科管理局提告。媒體人謝寒冰5日在《新聞大白話》節目強調，民進黨主席賴清德說要對學倫案開鍘，那曾力挺小智的包括蔡英文、柯建銘以及所有人是否都要開除？所以賴清德只是隨便講講。包括余正煌官司至少到8、9月以後，台大訴願案可能6日會出現結果，林智堅自己挖了一堆坑，讓民進黨不斷跌進去，綠營要怎麼迴避這問題？

「現在訴願結果出來啦，那蔡英文要不要講話？我跟大家講，蔡英文絕對不會講話！」謝寒冰表示，因為這個人就是死不認錯的個性，她怎麼可能會講話？她就當作沒這回事，她一定是這樣子的，這些人都會裝死，「其實對於他們這樣子的動作，我個人是蠻高興的，因為我覺得他們繼續這樣下去，對整個台灣人民是有好處的，因為讓台灣人民能夠真正看清楚這些人的嘴臉，這些人的道德標準就是如此低落！」

謝寒冰說，本來任何正常人都不會去扯這些東西，可是林智堅這個二百五，把戰場愈開愈大，結果愈搞讓自己死得愈難看。他自己死也就算了，現在是把整個民進黨都拖下去了。而民進黨這些人，現在跟他切割也不是，不切割也不是，所以搞得大家都不知道該怎麼做。

「那賴清德說對學倫案，他要開鍘，請問一下，他要怎麼開鍘？」謝寒冰強調，他要把林智堅開除黨籍嗎？如果林智堅要被賴清德開除黨籍的話，那你是不是應該要把蔡英文也開除黨籍？因為蔡英文力挺他(林智堅)！柯建銘也要開除黨籍不是嗎？然後所有在這個案子上一路力挺小智的這些人，是不是應該通通滾出民進黨呢？「所以賴清德根本不可能會動，他鬼扯，我根本一點都不相信他會開什麼鍘！那只是隨便講講而已。」

謝寒冰指出，民進黨現在希望的就是這個案子趕快過去，不要再跟我有所牽扯了，可是問題是，看來沒有辦法，為什麼？因為就跟新竹市在挖大秘寶一樣，現在小智自己挖了一堆坑，讓自己不斷跌進去。他現在跟余正煌的官司還在扯，這個官司一定會扯到至少8、9月以後，那請問一下，民進黨怎麼迴避這個問題？這個話題就會一路延燒。

「然後呢？現在小智你還要不要再上訴最高行政法院？我是鼓勵你上訴，趕快去！（主持人陳諺瑩：不上訴這個事情不會延續）你就趕快用力打。」謝寒冰直言，然後明天(6日)台大的訴願結果搞不好也會出來，看教育部速度夠不夠快，沒有出來的話，是不是也要告訴我們一個理由？因為按照法定期限，應該最遲明天(6日)要出來，所以到底出不出來呢？在小智跟民進黨的面前還是一堆坑洞在那個地方，他們隨時都會跌下去。